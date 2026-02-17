W skrócie IBRiS przeprowadził sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej" dotyczący relacji polsko-amerykańskich oraz zachowania ambasadora Toma Rose’a.

53,5 proc. ankietowanych uważa, że zerwanie przez ambasadora USA stosunków z marszałkiem Sejmu osłabia wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika Polski.

Ambasador USA uzasadnił decyzję zerwania kontaktów odmową poparcia przez Czarzastego wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa i – jak mówił – "oburzającymi i nieuzasadnionymi obelgami" ze strony marszałka.

"Rose zjednoczył polską scenę polityczną - koalicja rządowa, a także Razem i Konfederacja były zgodne: Polska jest suwerennym państwem, a dyplomata naruszył tę zasadę. Jednak PiS i prezydent Karol Nawrocki stanęli murem nie za marszałkiem Sejmu, a za ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Komu intuicja podpowiadała lepiej?" - pyta "Rzeczpospolita".

Na zlecenie gazety IBRiS zapytał Polaków, jak oceniają polsko-amerykańskie relacje oraz zachowanie Włodzimierza Czarzastego i Toma Rose'a.

Gazeta podkreśla, że "słowa ambasadora USA oburzyły nawet wyborców PiS. (...) 44 proc. uczestniczących w badaniu zwolenników tego ugrupowania uważa, że decyzja Rose'a w sprawie Czarzastego osłabia wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika Polski; 29 proc. badanych w tej grupie jest przeciwnego zdania, a nie ma go 26 proc. ankietowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości" - czytamy.

Ambasador USA zerwał stosunki z Czarzastym. "Oburzające i nieuzasadnione obelgi"

Burza wokół marszałka Sejmu rozpoczęła się po decyzji ambasadora USA o zerwaniu wszelkich kontaktów z Czarzastym. Dyplomata uzasadniał swoją decyzję m.in. odmową poparcia przez marszałka wniosku o przyznanie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Wskazywał także na jak mówił - "oburzające i nieuzasadnione obelgi" pod adresem amerykańskiego przywódcy. Wcześniej sam Czarzasty publicznie deklarował, że Trump na Nobla nie zasługuje.

