W skrócie Beata Szydło ma zostać ogłoszona przewodniczącą delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim.

Beata Szydło ma zastąpić Adama Bielana na stanowisku przewodniczącej delegacji PiS w Parlamencie Europejskim.

Ogłoszenie nowej funkcji Szydło może nastąpić podczas spotkania europosłów PiS w związku z czwartkową konwencją partii.

Politycy PiS zapowiadają, że konwencja ma być motywującym rozpoczęciem sezonu politycznego i prezentacją ugrupowania jako alternatywy dla obecnej władzy.

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Beata Szydło na funkcji przewodniczącej delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim ma zastąpić Adama Bielana. Ten po rozłamie wewnątrz PiS i odejściu Mateusza Morawieckiego został w jego miejsce przewodniczącym partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Wirtualna Polska pisze o "politycznej reaktywacji" byłej premier. Przypomnijmy, Szydło kierowała rządem w latach 2015-2017. Później pełniła funkcję wicepremiera w pierwszym rządzie Morawieckiego. Od siedmiu lat zasiada w PE, w 2019 roku uzyskała ponad pół miliona głosów w wyborach.

- To odbudowywanie Beaty - deklaruje jeden z anonimowych polityków PiS.

Beata Szydło z nową funkcją w PiS. Doniesienia mediów

Ogłoszenie nowej funkcji Beaty Szydło może nastąpić jeszcze w środę. Do kraju zjechali europosłowie PiS, aby wziąć udział w czwartkowej konwencji partii. Była premier ma na niej wystąpić. Innymi mówcami będą: prezes Jarosław Kaczyński czy kandydat na premiera Przemysław Czarnek.

Moment jest nieprzypadkowy. W czwartek miną trzy lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. Po nich zawiązała się Koalicja 15 Października, a PiS stracił władzę.

Szydło na scenie ma nawiązać do swoich najlepszych wystąpień z początku rządów Zjednoczonej Prawicy. - Beata jest po odejściu Morawieckiego ostatnim premierem z PiS. Po rozłamie w partii jej rola się wzmocni. To będzie element szerszej strategii - tłumaczy rozmówca WP.

Inny dodaje: - Osiągała najlepsze wyniki wyborcze w Europie, jeśli chodzi o wybory do PE. Jest wciąż jednym z najpopularniejszych polityków PiS, do których wyborcy mają ogromny sentyment.

Konwencja programowa PiS w Krakowie. "Mocne rozpoczęcie sezonu politycznego"

W Krakowie Beata Szydło ma przemawiać również jako szefowa regionalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. W stolicy Małopolski w niedzielę odbyła się II tura wyborów prezydenckich, których rezultat Jarosław Kaczyński ocenił jako "przegraną Tuska", otwiera się w nowym oknie.

Politycy PiS zapowiadają, że w czwartek nastąpi "mocne rozpoczęcie sezonu politycznego". Konwencja prawdopodobnie odbędzie się w Hali Sokół. To tam zaprezentowano w 2014 i 2024 roku kandydatów w wyborach prezydenckich: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego, zaś w marcu 2026 roku kandydata na premiera Przemysława Czarnka.

Formacja Jarosław Kaczyńskiego ma ukazać się jako "jedyna realna alternatywa" dla rządzącej koalicji. - Konwencja ma być motywująca, przyciągać tych, którzy wątpią, którzy być może są rozczarowani, ale nie ma dla nich innej, realnej alternatywy. Chcemy, by znów wybrzmiał nasz przekaz z poniedziałku: "byle nie Tusk" - deklaruje polityk PiS.



