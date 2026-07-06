Obrzydliwe nazwy w Mapach Google. Zapytaliśmy o nie giganta. Oto co odpowiedział

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

Blokujemy konta odpowiedzialne za niewłaściwe nazwy w Mapach Google - przekazało Interii biuro prasowe korporacji. W weekend wiele lokalizacji w Warszawie oraz innych miejscach Polski opatrzono obrazoburczymi opisami. Dotyczyły między innymi pomników czy partii politycznych.

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Logo Google na budynku z siedzibą firmy w Warszawie
Google blokuje konta odpowiedzialne za obraźliwe zmiany w aplikacji z mapamiBeata Zawrzel Reporter

W skrócie

  • Google poinformowało o blokowaniu kont odpowiedzialnych za nadawanie obraźliwych opisów wybranym lokalizacjom w Mapach Google.
  • W weekend zmieniono nazwy wielu warszawskich muzeów, parków, pomników oraz cmentarzy na określenia związane z przywódcami III Rzeszy, kontrowersjami politycznymi i obraźliwymi określeniami.
  • Google zadeklarowało usuwanie nieodpowiednich treści zgodnie z własną polityką, obejmującą fałszywe informacje, podszywanie się pod inne osoby i wulgarny język.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Wysyłając zapytanie prasowe do Google Polska, przygotowaliśmy listę 46 przykładów obiektów, którym w weekend zmieniono nazwy w popularnej aplikacji. Wiele muzeów czy parków stolicy było opatrzone hasłami lub nazwiskami związanymi z przywódcami III Rzeszy. Stało się tak np. z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Skandal w Mapach Google. Zmienione nazwy pomników i cmentarzy

Inne zmiany dotyczyły współczesnych polityków tudzież osób z nimi związanych. Pałac Prezydencki otrzymał nazwę "Pałac Kibolski". Pomnik Lecha Kaczyńskiego opisano mianem pomnika "Parszysława Kundlińskiego" a warszawską Syrenkę powiązano z sposób obraźliwy z córką zmarłego prezydenta. Tor wyścigów konnych na Służewcu nazwano "Torem Wyścigów Konfederackich Robali". Siedziba Prawa i Sprawiedliwości otrzymała nazwę tak wulgarną, że nie wypada jej cytować.

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Maria Literacka
Maria Literacka

Zmiany dotyczyły też aktualnie rezonujących sporów historycznych. Park Stefana Żeromskiego otrzymał na przykład imię "Stepana Bandery", a obóz w Oświęcimiu opisano hasłem "polski obóz koncentracyjny".

Zmanipulowane informacje dodano także do Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz warszawskich cmentarzy.

Google Polska reaguje. "Blokujemy konta"

W Google Polska zapytaliśmy, w jaki sposób dokonano zmian nazw obiektów, czy korporacja wie, kto za to odpowiada oraz jak zabezpieczyć obiekty w Mapach Google w przyszłości. W odpowiedzi otrzymaliśmy krótkie stanowisko firmy.

"Na bieżąco usuwamy niewłaściwe nazwy przypisane do wielu lokalizacji w Polsce w Mapach Google. Blokujemy odpowiedzialne za nie konta i rygorystycznie egzekwujemy nasze zasady dotyczące treści" - wskazuje Biuro Prasowe Google Polska.

W ramach tych zasad korporacja ma wskazuje "treści zabronione i podlegające ograniczeniom". Są to:

  • Fałszywe i wprowadzające w błąd treści oraz opinie;
  • Podszywanie się pod inne osoby;
  • Nieprawdziwe informacje;
  • Wprowadzanie użytkowników w błąd.

Zasady przewidują też "nieodpowiednie treści i zachowania", które między innymi zakładają publikowanie treści obraźliwych, nieprzyzwoitych i wulgarnych.

"Jeśli zachowanie użytkownika Map Google na tej platformie i poza nią szkodzi naszym użytkownikom, członkom społeczności, pracownikom lub ekosystemowi, możemy podjąć różne działania, od zawieszenia uprawnień po zamknięcie konta. Podczas sprawdzania treści i kont bierzemy pod uwagę różne typy informacji, w tym samą treść, informacje o koncie, działania użytkownika, obecność wzorca szkodliwych zachowań, a także inne informacje uzyskane za pomocą mechanizmów zgłaszania treści (w odpowiednich przypadkach) oraz na podstawie własnych analiz" - podkreśla Google w swojej polityce publikowania treści.

Jakub Krzywiecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl

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