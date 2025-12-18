"W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości" - brzmi pełny wpis Waldemara Budy opublikowany w czwartek na platformie X.

Spór frakcji w PiS. Kurski odpowiedział Budzie

Wpis i działania zapowiedziane przez europosła PiS to reakcja na spór w partii, a w szczególności na zachowanie byłego prezesa TVP w stosunku do Mateusza Morawieckiego.

Do słów Waldemara Budy odniósł się sam Jacek Kurski, który opublikował krótką odpowiedź. "Waldek, najpierw opłać składki, a potem bierz się za wyrzucanie z Prawa i Sprawiedliwości" - napisał.

Przypomnijmy, w mediach pojawiały się doniesienia, że Buda zalega ze składkami na rzecz Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Kurski uderzył w Mateusza Morawieckiego

Jacek Kurski twierdził natomiast Mateuszowi Morawieckiemu, że ten zachowuje się tak, "jakby się czegoś strasznie bał". W opublikowanym niedawno wpisie prezes TVP zarzucił byłemu premierowi, ze ten "demonstracyjnie odmówił stawiennictwa na bardzo ważnym posiedzeniu władz PiS".

W rezultacie Kurski - w odniesieniu do pojawiających się doniesień medialnych - stwierdził, że wokół Prawa i Sprawiedliwości "toczy się gra (...) obliczona na jego złamanie albo rozbicie".

Jacek Kurski wskazywał także, że "nadchodzi ciężki czas" dla prawicy, której głównym konkurentem ma być Koalicja Obywatelska.

"Irracjonalne, nielojalne wobec PJK zachowania Mateusza Morawieckiego, przybierane przezeń ostatnio miny i pozy, wydawane sprzeczne komunikaty świadczą o tym, że człowiek ten musiał znaleźć się pod wielkim naciskiem i działa w warunkach osobistego strachu. Strach jest bardzo złym doradcą" - stwierdził były prezes TVP.

Spór Kurskiego z Morawieckim. Głos zabrali politycy PiS, "szambo znowu wybiło"

W niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" swoje wpisy pod adresem byłego szefa rządu Kurski zdefiniował jako "refleksję człowieka, który kocha Prawo i Sprawiedliwość i z pewnej odległości widzi pewne niepokojące sytuacje".

Nie wszyscy politycy PiS podzielają jednak poglądy byłego prezesa TVP. Można było to dostrzec we wpisach, które pojawiały się w ostatnich dniach na platformie X.

"Gdybym tak bardzo nie mógł wytrzymać, że nie jestem jednym z liderów swojego obozu politycznego, że non-stop bym liderów tego obozu brutalnie oczerniał i atakował - to najbardziej honorowym wyjściem byłoby opuszczenie tego obozu. Więc skoro Jacku Kurski tak bardzo nie możesz znieść obecności w PiS, którego wiceprezesem jest Mateusz Morawiecki, to może po prostu wyjdź z naszej partii?" - sugerował Paweł Jabłoński.

"Dzisiaj kolejny maraton medialny Jacka Kurskiego, który ponownie chce podzielić polską prawicę. Nie dopuścimy do tego żeby tak się stało. Niestety szambo znowu wybiło" - napisał były rzecznik w rządzie Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.

Więcej informacji wkrótce...

Reforma sądownictwa w Polsce. Co oznacza decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE Polsat News