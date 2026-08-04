W skrócie Obrońcy Marcina Romanowskiego złożyli wniosek o częściowe umorzenie śledztwa i uchylenie tymczasowego aresztowania.

Wniosek obrony odwołuje się do decyzji sądu, dotyczącej ekstradycji Zbigniewa Ziobry, obejmującej tylko część zarzutów.

Romanowski pozostaje podejrzanym w śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

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O wniosku obrony Marcina Romanowskiego poinformowało w poniedziałek RMF FM. Jak podkreślono, obrońcy przywołują w nim decyzję sądu w sprawie ekstradycji głównego podejrzanego w tej sprawie, czyli byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.

Sąd uznał wówczas, że wniosek ekstradycyjny może objąć 19 z 26 zarzucanych mu czynów.

Obrońcy Romanowskiego wykonali ruch. Chcą częściowego umorzenia śledztwa

Obrońca byłego wiceministra mec. Bartosz Lewandowski powiedział radiu, że w przypadku części z tych czynów zgromadzone dowody nie wskazują na duże prawdopodobieństwo ich popełnienia, a te zarzuty są wspólne z zarzutami Romanowskiego.

Informację o tym, że wniosek mec. Lewandowskiego wpłynął do Prokuratury Krajowej, potwierdził we wtorek PAP rzecznik PK.

"Do akt śledztwa dot. Funduszu Sprawiedliwości wpłynął wniosek obrońcy podejrzanego Marcina Romanowskiego o częściowe umorzenie śledztwa i uchylenie tymczasowego aresztowania" - przekazał prok. Przemysław Nowak.

Dodał, że na dziś brak jest decyzji prokuratora w tym zakresie.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Gdzie ukrywa się poseł PiS?

Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Ponieważ służby nie mogły odnaleźć polityka po decyzji sądu z 9 grudnia 2024 r. o zastosowaniu aresztu, wydano za nim list gończy, a później - 19 grudnia 2025 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury zadecydował o wydaniu za posłem europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

Wtedy okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. W grudniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania, wydany wobec Romanowskiego. Jeszcze w grudniu wniosek o ENA został złożony ponownie. W lutym SO w Warszawie wydał ponowny europejski nakaz aresztowania wobec posła PiS.

Kilka dni temu były prokurator generalny Adam Bodnar powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że Romanowskiego może ukrywać organizacja kościelna Opus Dei.

Polityk był z nią związany jeszcze przed tym, jak rozpoczął działalność polityczną. Zdaniem Bodnara, potencjalnym miejscem pobytu posła jest Serbia.



