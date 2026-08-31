W skrócie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód odroczył sporządzenie uzasadnienia decyzji o aresztowaniu Radosława Piesiewicza, co uniemożliwia natychmiastowe złożenie zażalenia przez jego obrońców.

Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli Zondacrypto, nie przyznaje się do winy.

Śledztwo ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem dotyczącym zaginięcia założyciela BitBay, a sponsorowanie PKOl przez Zondacrypto zakończono w kwietniu 2026 r.

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Mec. Jędrzej Kupczyński sprecyzował, że decyzja uniemożliwia pełnomocnikom złożenia zażalenia na areszt.

Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie przyznaje się do winy.

Po przesłuchaniu podejrzanego, które kontynuowano w piątek, prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosku o aresztowanie Piesiewicza na trzy miesiące. W sobotę nad ranem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód przystał na ten wniosek.

- Nie mogę udzielić informacji na temat naszej strategii obrony, natomiast będziemy działać w najlepszym interesie naszego klienta, w tym także wysyłać wszystkie środki odwoławcze, które są są obliczone na takie działanie w interesie naszego klienta, a zatem i ten środek odwoławczy - powiedział w poniedziałek mec. Jędrzej Kupczyński, pytany o zażalenie na tymczasowe aresztowanie.

"Jesteśmy nieco zablokowani". Obrońca Piesiewicza o decyzji sądu

Prawnik przyznał, że "od strony technicznej są nieco zablokowani, bo Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, który zdecydował o aresztowaniu, odroczył sporządzenie uzasadnienia tego postanowienia na okres siedmiu dni".

Oznacza to, że po upływie tego terminu stronom zostanie doręczone postanowienie wraz z uzasadnieniem i dopiero wówczas otworzy się termin przewidziany na wniesienie zażalenia.

Według prokuratury szef PKOl w 2025 roku powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem i - w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, czyli zegarek o wartości blisko 170 tys. zł - podjął się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut.

Drugie zarzucane szefowi PKOl przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Według śledczych Radosław Piesiewicz nakłaniał członka zarządu spółki BB Trade Estonia OU (operatora serwisu Zondacrypto) do wypłaty z tej giełdy środków: 195 tys. zł i 100 tys. euro. Miało to miejsce w kwietniu, kiedy stało się głośno o problemach z wypłacalnością Zondacrypto.

"Czuję się niewinny". Piesiewicz o aferze Zondacrypto

Kiedy w piątek wieczorem Piesiewicz był doprowadzany na posiedzenie aresztowe, oświadczył, że czuje się niewinny. Pytany o przesłuchanie w prokuraturze, odparł, że udzielił wszystkich, szczegółowych informacji, a ostatnie godziny to "nic sympatycznego".

- Straciłem 200 tys. euro, zapłaciłem za zegarek, do czego mam się przyznawać? - pytał. Twierdził też, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z Zondacrypto. Zapewnił, że w późniejszym czasie udzieli bardziej szczegółowych informacji.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.

Zondacrypto od października zeszłego roku. była sponsorem generalnym PKOl. W kwietniu Piesiewicz poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, Komitet zerwie umowę sponsorską. 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.



