Obraził funkcjonariusza przed TK, został zatrzymany. Sąd wydał wyrok

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Sąd wymierzył 1500 zł grzywny mężczyźnie, który podczas piątkowej manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym kierował wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem funkcjonariuszy - poinformowała w poniedziałek mokotowska policja. 49-latek przyznał się do winy i przeprosił policjantów.

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Policjanci w umundurowaniu zabezpieczający teren przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego podczas protestu.
Zatrzymany przez policjantów mężczyzna otrzymał karę 1500 zł grzywnyPrzemysław PiątkowskiPAP

W skrócie

  • Sąd skazał 49-latka na 1500 zł grzywny za znieważenie policjantów podczas piątkowej manifestacji przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
  • Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i przeprosił funkcjonariuszy za swoje wulgarne zachowanie, a w jego kieszeni znaleziono składany scyzoryk.
  • Policja poinformowała również o zatrzymaniu w sobotę 30-latka, który uderzył kobietę na zgromadzeniu oraz posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy i narkotyki.
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Mężczyzna, który w piątek przed Trybunałem Konstytucyjnym kierował wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem policjantów, otrzymał karę 1500 zł grzywny - poinformowała w poniedziałek policja z warszawskiego Mokotowa.

Jak przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, jeden z policjantów podszedł do 49-latka, by uspokoić sytuację i uprzedzić, że dalsze znieważanie funkcjonariuszy może skutkować zatrzymaniem.

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"Osoby postronne na chwilę odciągnęły mężczyznę i uspokoiły go. Jednak 49-latek ponownie podszedł do policjantów i skierował obraźliwe, wulgarne słowa wobec jednego z nich. W związku z jego zachowaniem funkcjonariusz zatrzymał mężczyznę" - podała Haberska.

Wskazała, że podczas sprawdzenia mężczyzny w jego kieszeni znaleziono mały, składany scyzoryk, a w trakcie przewożenia do jednostki policji mężczyzna nadal znieważał funkcjonariusza.

Obraził funkcjonariusza przed TK, został zatrzymany. Sąd wydał wyrok

49-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a jego sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym.

"Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i przeprosił funkcjonariuszy za swoje zachowanie. Sąd uznał go za winnego popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1500 zł. W poczet kary zaliczono okres zatrzymania" - poinformowała policjantka.

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Wcześniej stołeczna policja informowała, że zatrzymano też trzy osoby, które wtargnęły na teren TK, przeskakując przez ogrodzenie.

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Z kolei w sobotę policja podała, że około godz. 11.00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał twarz zasłoniętą kominiarką.

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Na prośbę o jej odsłonięcie mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej.

Mężczyzna został zatrzymany przez zabezpieczających zgromadzenie policjantów. Miał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem "security", przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki.

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