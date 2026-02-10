W skrócie Ponad połowa Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej - wynika z sondażu na zlecenie RMF FM.

Najwięcej zwolenników tego rozwiązania jest wśród osób popierających Prawo i Sprawiedliwość, a przeciwnikami są głównie osoby w wieku 25–29 lat oraz mające wyższe wykształcenie.

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa jest zawieszona od 2010 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek Opinia24 na zlecenie RMF FM badanych zapytano, czy są za czy przeciw przywróceniu w Polsce zasadniczej służby wojskowej.

Obowiązkowa służba wojskowa. Sondaż: Ponad połowa Polaków "za"

Pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie udzieliło 52 proc. ("zdecydowanie za" jest 31 proc., a "raczej za" 21 proc.). Zgodnie z wynikami sondażu przeciwnikami powrotu obowiązkowego poboru jest 30 proc. osób (zdecydowanie przeciwnych jest 17 proc., a raczej przeciwnych 13 proc). Opinii na temat powrotu do obowiązkowej służby wojskowej nie ma 18 proc.

Najwięcej zwolenników służby wojskowej (73 proc.) deklaruje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, w tym głosujący na popieranego przez PiS w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego w I turze (62 proc.) oraz II turze (60 proc.). Przywrócenia powszechnej służby wojskowej chce ponad połowa mężczyzn (57 proc.), 50-latkowie (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem zawodowym (59 proc.).

Przeciwni temu rozwiązaniu są głównie osoby w wieku od 25 do 29 lat (43 proc.), grupy najmniej przychylne obowiązkowemu poborowi to również osoby mające wyższe wykształcenie (39 proc.) oraz wyborcy głosujący w II turze na Rafała Trzaskowskiego (35 proc.).

Debata wokół obowiązkowego poboru. Cenckiewicz jest "za"

Temat powrotu do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej pojawia się co jakiś czas w przestrzeni publicznej. O potrzebie powrotu do obowiązkowego poboru mówił m.in. w grudniu szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

- Polska musi odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej, musimy budować alternatywne wobec pokoju miejsca dla szpitali, dla przeprowadzenia operacji w czasie działań wojennych - mówił na antenie RMF FM Cenckiewicz.

Karol Nawrocki odpowiedział, że obecnie nie ma problemu z chętnymi do Wojska Polskiego, ponadto funkcjonują dobrowolna służba zasadnicza oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Jak jednak zaznaczył, "nie należy wykluczać, że staniemy w sytuacji, o której mówił pan profesor Cenckiewicz".

Zdaniem szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza taka "możliwość istnieje", jednak aktualnie należy się skupiać na wzmacnianiu rezerw poprzez szkolenia.

Wezwanie na kwalifikację wojskową. Kto je dostanie?

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa jest w Polsce zawieszona od 2010 roku, mimo to wciąż istnieje obowiązek stawienia się przed komisją wojskową. W 2026 roku wezwanie na kwalifikację wojskową otrzyma łącznie 235 tys. Polaków.

Polacy i Polki z konkretnych roczników i grup zawodowych dostaną wezwanie na kwalifikację wojskową w lutym 2026 roku. W sumie będzie to nawet 235. tys. obywateli. Kto dokładnie? Poszczególne grupy uwzględnia rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.

Mężczyźni urodzeni w 2007 r., czyli kończący 19 lat w 2026 r.

Mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy jeszcze nie dostali kategorii wojskowej.

Osoby uznane za niezdolne do służby wojskowej w latach 2024-2025, jeśli ten okres niezdolności dobiega końca przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 r.

Osoby, które złożą wniosek o zmianę kategorii wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 r.

Kobiety wykonujące zawody przydatne dla obronności, takie jak diagnostka laboratoryjna, informatyczka, nawigatorka, psycholożka, radiolożka, rehabilitantka, teleinformatyczka czy tłumaczka.

Kobiety urodzone w latach 1999-2007 z kwalifikacjami lub wykształceniem przydatnymi w wojsku, w szczególności studentki i absolwentki kierunków medycznych, morskich, lotniczych i weterynaryjnych.

Osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, bez przyznanej kategorii zdolności, aż do roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Osoby dorosłe (po ukończeniu 18. roku życia), które dobrowolnie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Badanie Opinia 24 zostało przeprowadzone w dniach 2-4 lutego 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1 001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Zastosowano metodę mixed-mode (CATI + CAWI), a wyniki prezentowane są w zaokrąglonych wartościach procentowych.

"Wydarzenia": Koniec z kolejkami u lekarza? Sąd zdecydował Polsat News