W skrócie Większość ankietowanych sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski uważa, że kobiety powinny być objęte obowiązkową służbą wojskową lub szkoleniem.

Ponad połowa pytanych sugeruje inną formę tej służby, głównie medyczną lub logistyczną.

Z kolei według sondażu dla RMF FM samą ideę przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej popiera mniej niż połowa respondentów.

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Na pytanie, czy ewentualna obowiązkowa służba lub szkolenie wojskowe powinny dotyczyć również kobiet, większość ankietowanych sondażu United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski odpowiedziała twierdząco.

Za takim rozwiązaniem jest 72,5 proc. badanych. Przeciwko opowiada się 24,8 proc., a zdania w tej sprawie nie ma 2,7 proc. respondentów.

Obowiązkowa służba dla kobiet? Większość pytanych przychylna

Ci, którzy popierają pomysł wcielania kobiet do wojska, nie są jednak zgodni co do tego, jak miałyby wyglądać ich szkolenia czy dłuższa służba.

Nieco ponad połowa ankietowanych (50,7 proc.) popiera obowiązkową służbę dla kobiet, ale w innej formie niż ta dla mężczyzn - np. w formie służby medycznej lub logistycznej. Z kolei według 21,8 proc. badanych nie należy rozróżniać tutaj płci i przy ewentualnym poborze wszyscy powinni być traktowani równo.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys by IBRiS w dniach 2-4 października 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Wywiady przeprowadzono metodą mix-mode online oraz CAWI / CATI.

Sondaż. Polacy ocenili ideę poboru do wojska

Zdecydowanie mniejszym poparciem cieszy się natomiast sama idea przywrócenia poboru. W sondażu Opinia24 dla RMF FM, przeprowadzonym w dniach 5-7 października, powrót do obowiązkowej służby wojskowej poparło 46 proc. pytanych.

Przeciwko było 38 proc. badanych, a 16 proc. nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

W tym samym sondażu 22 proc. respondentów wskazało, że w przypadku przywrócenia obowiązku powinien on dotyczyć obu płci, natomiast 24 proc. opowiedziało się za wcielaniem do wojska wyłącznie mężczyzn.



