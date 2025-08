Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek potwierdzania posiadania OC w systemie teleinformatycznym ULC przed rozpoczęciem każdej operacji (§ 3 rozporządzenia). To rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie nielegalnych lotów, zwanych "lotami na dziko", i zwiększenie przejrzystości w sektorze BSP. Firmy zajmujące się komercyjnym wykorzystaniem dronów na przykład do dokumentacji inwestycji czy filmowania wydarzeń, będą musiały sprostać dodatkowym wymogom dokumentacyjnym, co może zwiększyć obciążenia administracyjne, ale przyczyni się do profesjonalizacji branży.