Obniżone stawki VAT na paliwa. Jest decyzja ministra finansów

W skrócie Minister finansów i gospodarki przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa silnikowe do 15 maja bieżącego roku.

Rozporządzenie dotyczące stawek VAT wchodzi w życie 30 kwietnia, a dotyczące akcyzy obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Wprowadzono maksymalne ceny paliw, a sprzedaż powyżej tej ceny jest zagrożona karą do 1 mln zł i kontrolowana przez Krajową Administrację Skarbową.

Rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług wchodzi w życie 30 kwietnia, z kolei rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Resort finansów przypomniał w komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej") obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

Obniżone stawki VAT na benzynę. Nowa decyzja Ministerstwa Finansów

"W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br." - przekazało Ministerstwo Finansów.

Resort przypomniał, że akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

