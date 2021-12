Alerty o oblodzeniach wydano niemal dla całego kraju. Obowiązują w centralnej, południowej, zachodniej i wschodniej części Polski.

W tych regionach IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -5 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -8 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do godzin porannych we wtorek, a w niektórych częściach kraju nawet do środy.



Zawieje i zamiecie na południu kraju

Z kolei na północy i północnym wschodzie Polski synoptycy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, spowodowanymi opadami śniegu oraz wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h. Wiatr będzie wiał z północy i północnego zachodu.

Ponadto, na południu kraju, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Alerty pierwszego stopnia, ze względu na opady marznącego deszczu, obowiązują na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz na Śląsku i w Małopolsce oraz w województwie świętokrzyskim. Na tym obszarze rano drogi i chodniki mogą być śliskie.



