57-latek podejrzewany jest o postrzelenie trzech osób, w tym dwóch śmiertelnie . Do zdarzenia miało dojść ok. godz. 10:00 w domu jednorodzinnym w Starej Wsi, w gminie Limanowa.

Osoby, które zginęły w strzelaninie to 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta . Sprawcę łączyły z zastrzelonymi rodzinne relacje.

- Dwie osoby zmarły. Jest to zięć oraz córka sprawcy. Ranna została również teściowa 57-latka. Kobieta została przetransportowana do szpitala - powiedziała w rozmowie z Polsat News asp. szt. Jolanta Batko z KPP w Limanowej. Jak doprecyzowała później w rozmowie z TVN24, do zdarzenia miało dojść przy rocznym dziecku, które nie doznało obrażeń.