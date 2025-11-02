W skrócie Policja zatrzymała trzy osoby po strzelaninie na leśnej drodze w okolicy Smogorzewa, dwie z nich odniosły lekkie obrażenia.

Wydarzenie miało miejsce na prywatnej posesji z rusznikarnią oraz magazynem broni i amunicji.

Trwa obława za pozostałymi samochodami widzianymi w okolicy, działania prowadzone są na szeroką skalę pod nadzorem komendantów.

O strzelaninie jako pierwsze informowały Radio Zet i RMF FM. Jak przekazała Interii podkom. Monika Curyk z policji w Gostyniu, funkcjonariusze zostali w niedzielę około godziny 20 w trybie alarmowym wezwani do jednostki.

Z treści zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Smogorzewo miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji.

- Na tej posesji znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według zgłaszającego na jej teren wjechało kilka samochodów, które po czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski - relacjonowała policjantka.

Wielkopolska. Strzelanina w miejscowości Smogorzewo. Zatrzymano trzy osoby

Na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały z broni. - Gdy policjanci dojechali na miejsce, natknęli się na jeden samochód leżący w rowie, zatrzymali trzy osoby, z których dwie były lekko ranne. Aktualnie ustalamy przebieg wydarzeń, trwa też obława za pozostałymi pojazdami, które były widziane w Smogorzewie - przekazała podkom. Monika Curyk.

Czynności policji są nadzorowane przez komendanta powiatowego i wojewódzkiego. Jak podkreśliła policjantka, są to działania na dużą skalę.

Na tym etapie policja nie udziela bardziej szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

