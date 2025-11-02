Obława policji w Wielkopolsce. Doszło do strzelaniny
Trzy osoby zostały zatrzymane w niedzielę przez policję w miejscowości Smogorzewo (woj. wielkopolskie) po tym, jak na leśnej drodze w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały z broni. Policja potwierdziła w rozmowie z Interią, że dwie z zatrzymanych osób były lekko ranne. Trwa obława, za pozostałymi samochodami widzianymi w Smogorzewie.
W skrócie
- Policja zatrzymała trzy osoby po strzelaninie na leśnej drodze w okolicy Smogorzewa, dwie z nich odniosły lekkie obrażenia.
- Wydarzenie miało miejsce na prywatnej posesji z rusznikarnią oraz magazynem broni i amunicji.
- Trwa obława za pozostałymi samochodami widzianymi w okolicy, działania prowadzone są na szeroką skalę pod nadzorem komendantów.
O strzelaninie jako pierwsze informowały Radio Zet i RMF FM. Jak przekazała Interii podkom. Monika Curyk z policji w Gostyniu, funkcjonariusze zostali w niedzielę około godziny 20 w trybie alarmowym wezwani do jednostki.
Z treści zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Smogorzewo miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji.
- Na tej posesji znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według zgłaszającego na jej teren wjechało kilka samochodów, które po czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski - relacjonowała policjantka.
Wielkopolska. Strzelanina w miejscowości Smogorzewo. Zatrzymano trzy osoby
Na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały z broni. - Gdy policjanci dojechali na miejsce, natknęli się na jeden samochód leżący w rowie, zatrzymali trzy osoby, z których dwie były lekko ranne. Aktualnie ustalamy przebieg wydarzeń, trwa też obława za pozostałymi pojazdami, które były widziane w Smogorzewie - przekazała podkom. Monika Curyk.
Czynności policji są nadzorowane przez komendanta powiatowego i wojewódzkiego. Jak podkreśliła policjantka, są to działania na dużą skalę.
Na tym etapie policja nie udziela bardziej szczegółowych informacji na temat zdarzenia.