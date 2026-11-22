W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski respondentów zapytano, czy ich zdaniem rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze.

66,7 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, z czego 36,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 30,6 proc. "raczej nie".

Przeciwnego zdania jest łącznie 29,7 proc. badanych. Wśród nich 25,8 proc. uważa, że rząd "raczej" wywiązuje się ze swoich zobowiązań, natomiast zaledwie 3,9 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych.

3,6 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Wyniki badania pokazują, że liczba osób niezadowolonych z realizacji wyborczych deklaracji ponad dwukrotnie przewyższa liczbę tych, którzy pozytywnie oceniają działania rządu.

Rząd Tuska pod lupą Polaków. Wyborcy koalicji również mają zastrzeżenia

Najbardziej przychylni gabinetowi Donalda Tuska pozostają wyborcy ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. W tej grupie 69 proc. ankietowanych uważa, że rząd realizuje swoje zobowiązania. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 11 proc., a "raczej tak" 58 proc. badanych.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy sympatycy obozu władzy są zadowoleni z dotychczasowych działań. Ponad jedna czwarta wyborców koalicji ocenia realizację obietnic negatywnie. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 25 proc., a "zdecydowanie nie" kolejne 3 proc. respondentów.

Zdecydowanie bardziej krytyczni są wyborcy opozycji. Aż 75 proc. z nich uważa, że rząd zdecydowanie nie realizuje swoich deklaracji, natomiast 22 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie". Łącznie daje to 97 proc. ocen negatywnych. Pozytywnie działania gabinetu ocenia zaledwie 3 proc. sympatyków ugrupowań opozycyjnych.

Niezadowolenie przeważa także wśród niezdecydowanych politycznie i niegłosujących. W tej grupie 74 proc. respondentów uważa, że rząd nie wywiązuje się z obietnic, w tym 57 proc. wskazuje odpowiedź "raczej nie", a 17 proc. "zdecydowanie nie". Pozytywnie działania rządu ocenia 16 proc. ankietowanych, natomiast 11 proc. nie ma sprecyzowanego zdania.

Młodzi Polacy najbardziej krytyczni. Seniorzy pozytywnie o rządzie Tuska

Jak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski, istotne różnice w ocenie działań rządu widoczne są również między poszczególnymi grupami wiekowymi. Najbardziej sceptyczni okazali się najmłodsi wyborcy, w wieku od 18 do 29 lat.

W tej grupie aż 84,6 proc. badanych uważa, że gabinet Donalda Tuska nie realizuje swoich obietnic wyborczych. Przeciwnego zdania jest zaledwie 11,5 proc. respondentów.

Krytyczne opinie dominują również wśród osób w wieku od 40 do 49 lat. Negatywnie realizację wyborczych zobowiązań ocenia 70,2 proc. ankietowanych, podczas gdy pozytywne zdanie ma jedynie 17,2 proc. badanych.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród najstarszych respondentów. W grupie osób w wieku co najmniej 70 lat aż 60,5 proc. uważa, że rząd realizuje swoje obietnice. Negatywnie działania gabinetu ocenia natomiast 36,9 proc. seniorów.

Echa obietnicy "100 konkretów na 100 dni"

Dyskusja o realizacji wyborczych deklaracji towarzyszy rządowi Donalda Tuska od początku jego funkcjonowania. Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Koalicja Obywatelska przedstawiła program "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów", zaprezentowany podczas wrześniowej konwencji w Tarnowie.

Jedną z najgłośniejszych zapowiedzi było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Mimo upływu kolejnych lat rząd nie uchwalił dotychczas przepisów wprowadzających tę zmianę.

Koalicja rządząca wskazuje jednak na zrealizowane rozwiązania, wśród których wymienia m.in. wprowadzenie tzw. babciowego, czyli świadczeń wspierających rodziców małych dzieci, oraz wakacji składkowych dla przedsiębiorców.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 6-9 listopada 2026 roku metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy poziomie ufności 95 proc.



