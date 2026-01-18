W skrócie W nocy z piątku na sobotę do Polski wleciało kilkadziesiąt balonów z Białorusi z nielegalnymi paczkami papierosów.

Służby zabezpieczają balony przemytnicze oraz znalezione przy nich pudełka z papierosami bez akcyzy.

Straż Graniczna i Policja apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów i ostrzegają przed dezinformacją.

"W związku z obserwowaną w ostatniej dobie wzmożoną aktywnością obiektów latających w przestrzeni przygranicznej z Białorusią, informujemy, że sytuacja jest w pełni monitorowana przez Straż Graniczną jak również przez Policję" - przekazano w komunikacie pograniczników.

"Obiekty, które naruszyły przestrzeń powietrzną, to balony przemytnicze. Służby zabezpieczają szczątki balonów wraz z nielegalnymi pakunkami papierosów bez akcyzy, po wskazaniu przybliżonej lokalizacji przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych" - dodano.

Straż Graniczna zwróciła również uwagę, że "obecna sytuacja jest elementem szerszych działań o charakterze hybrydowym. Ich celem jest nie tylko testowanie naszych systemów, ale przede wszystkim wywołanie niepokoju społecznego".

"Prosimy o nieuleganie niesprawdzonym informacjom. W dobie wojny informacyjnej prosimy o opieranie się wyłącznie na oficjalnych komunikatach wydawanych przez właściwe organy" - zaapelowały służby.

W nocy z piątku na sobotę polską przestrzeń powietrzną przekroczyły balony przemytnicze, które wleciały z terenu Białorusi. Dwa balony znaleziono wtedy w województwie podlaskim - jeden w Białymstoku, drugi w Wierzchłowcach w powiecie sokólskim - poinformował Interię mł. asp. Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Obok nich policjanci zabezpieczyli pudełka, w których znaleźli po 1,5 tys. paczek papierosów.

Kolejny balon znaleziono również w sobotę wieczorem ok. godz. 19:30. - Balon znaleziono w miejscowości Krasnoborki w powiecie augustowskim - przekazał Interii mł. asp. Karwacki. Jak dodał na miejscu zabezpieczono pudło z 2 tys. paczek papierosów.

Sytuacja przy granicy z Białorusią. BBN zabrało głos

Sytuacja przy granicy z Białorusią była na bieżąco monitorowana również przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez Szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi" - przekazało w sobotę komunikacie BBN.

"BBN nie wyklucza, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego" - napisano.

