W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ weryfikuje doniesienia o naruszeniu przestrzeni powietrznej oraz upadku niezidentyfikowanego obiektu w okolicach miejscowości Chmielek pod Biłgorajem.

Służby ratunkowe potwierdziły, że obiekt, który miał spaść w powiecie biłgorajskim, cały czas płonie, dlatego podjęto decyzję o zakazie zbliżania się do miejsca zdarzenia.

Wojewoda lubelski przekazał, że obecnie nie ma żadnych informacji o osobach poszkodowanych w wyniku incydentu, a sytuacja jest stale monitorowana przez odpowiednie służby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Po godzinie 6.30 mogło dojść do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej - przekazał w Polsat News podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Sprawdzamy tutaj dwa możliwe naruszenia. Mamy informacje o miejscowości Chmielek niedaleko Biłgoraja i tam sprawdzane jest to miejsce możliwego upadku - dodał. To województwo lubelskie.

Chmielek i Nowy Lipowiec pod Biłgorajem. Nowe ustalenia

Rzecznik DORSZ potwierdził, że doniesienia dotyczące miejscowości Chmielek pod Biłgorajem sprawdzane są także na podstawie tego, co zarejestrował monitoring. W mediach społecznościowych fragment takiego nagrania, na którym w oddali widać wybuch, udostępnił m.in. GeoInsider.

Następnie prokuratura podała, że obiekt latający miał spaść w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

Rozwiń

- Te informacje zostały przekazane również do nas i one są też sprawdzane. Oczywiście weryfikujemy też zapisy z naszych systemów, bo oczywiście nasze systemy też ten obiekt obserwowały - powiedział ppłk Goryszewski.

- Na pewno wiemy, że to było około godz. 6.30 i weryfikujemy, czy to było jedno, czy dwa przekroczenia naszej granicy. I oczywiście weryfikujemy też, jakie to obiekty mogły być - nadmienił.

"Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu" - przekazało w komunikacie na X Dowództwo Operacyjne RSZ.

Upadek obiektu na Lubelszczyźnie. Akcja służb

Na miejcu swoje działania prowadzą służby. Jak informuje policja z Biłgoraja, w powiecie biłgorajskim w miejscowości Nowy Lipowiec pracują obecnie funkcjonariusze policji oraz straż pożarna.

"Powiadomiliśmy Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Na miejsce udają się policyjni kontrterroryści oraz policjanci Oddziału Prewencji Policji w Lublinie" - przekazano w komunikacie.

"Ze wstępnych informacji wynika. że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych" - dodano.

Chmielek. Na miejscu służby, "obiekt wciąż płonie"

Dojście do obiektu, który spadł w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim jest utrudnione, ponieważ obiekt cały czas płonie - przekazał w piątek w TVN24 dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo.

- Wręcz kategorycznie sugerujemy, żeby nie zbliżać się do tego obiektu dotąd, dopóki specjaliści nie sprawdzą, z czym mamy do czynienia, czy to jest rakieta, czy to jest dron, czy posiadała ze sobą jakieś substancje, które mogą zagrażać jeszcze życiu i zdrowiu osobom, które się zbliżą do danego obiektu - dodał mężczyzna.

Z kolei wojewodwa lubelski w Polsat News wskazał, że niezidentyfikowany obeikt spał w miejscowości Lipowiec w gminie Tereszpol. - Służby są na miejscu, zgłoszenie 6.36, zostały włączone syreny, alarm został odwołany po godzinie 7.00, od parunastu minut. Ja planuję udać się na miejsce, właśnie za sekundę wyjeżdżam - mówił. Krzysztof Komorski.

Jak wskazał, planuje on zwołać posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem służb. - Natomiast do nas na bieżąco cały czas spływają informacje. Najważniejsze jest to, że do tej pory nie mamy żadnych informacji o ofiarach. Nie wiadomo, żeby komuś coś złego się stało i to jest dla nas kluczowa informacja - wskazał Komorski.

Nowy Lipowiec. Nowe ustalenia prokuratury

- Mamy potwierdzony upadek jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - poinformował przed godziną 9 Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Jak dodał prokurator, trwa weryfikacja informacji, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, dotyczących także inncyh obiektów.

- Na chwilę obecną te informacje nie zostały potwierdzone. Mamy wiedzę tylko o upadku jednego obiektu w miejscowości Nowy Lipowiec - podkreślił.

Chmielek. Donald Tusk: Odebrałem meldunek

Do sytuacji na lubelszczyźnie odniósł się Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie. "Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby" - napisał szef polskiego rządu.

"W MON trwa odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu" - poinformował z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń

Alert RCB. Nocny atak Rosji na Ukrainę, poderwano myśliwce

Przed godz. 3 w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o podniesieniu gotowości polskich systemów obrony w związku z atakami Rosji, otwiera się w nowym oknie na Ukrainę, otwiera się w nowym oknie.

Kolejny alert wydano przed godz. 6, informując o zagrożeniu atakiem z powietrza. Ostrzeżenie zostało odwołane po kilkudziesięciu minutach: "Brak zagrożenia na terenie Polski".

Chociaż około 8 alert RCB został odwołany, a polskie lotncitwo wróciło do baz, tuż po godzinie 9 pojawiły się kolejne komunikaty służb.

Ponownie ogłoszono Alert RCB dla województw podkarpackiego i lubelskiego. W niebo wzbiły się także myśliwce, a system obrony powietrznej podniesiono w stan gotowości.



