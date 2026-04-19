Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów, oszuści działający w przestrzeni internetowej podszywają się pod resort i zachęcają swoje ofiary do aktywacji konta na platformie Quantum AI. Do tego celu wykorzystują spreparowaną stronę internetową, która dla nieświadomego internauty może przypominać prawdziwą witrynę rządową.

Ministerstwo ostrzega przed podstępną metodą

Za pomocą wspomnianej strony, oszuści próbują nakłonić użytkowników do aktywacji konta na platformie inwestycyjnej. Obiecują przy tym szybkie i duże zyski, rzekomo na poziomie nawet 300 tys. zł miesięcznie.

Przestępcy zapewniają o bezpieczeństwie i legalności platformy, jednak sposób przekazu może budzić uzasadnione podejrzenia co do autentyczności wspomnianych zapewnień.

Po trafieniu na fałszywą stronę, użytkownikowi zostaje wyświetlony formularz rejestracyjny, którego celem jest zdobycie poufnych danych. Niewykluczone, że po podaniu swojego numeru telefonu, oszust łączy się z ofiarą w celu wyłudzenia pieniędzy.

Jak nie dać się oszukać? Na to zwróć uwagę

W rządowym komunikacie zaapelowano o to, by nigdy nie podawać żadnych poufnych informacji, szczególnie za pośrednictwem podejrzanych stron internetowych.

Fałszywe witryny często są łudząco podobne do oryginałów, a to za sprawą na przykład identycznych elementów wizualnych (np. kolorów, grafik czy logo). Można je jednak rozpoznać, zwracając uwagę na opis linku. Adresy internetowe fałszywych stron mogą zawierać drobne błędy, literówki, przecinki zamiast kropek lub znaki, których w oryginalnych linkach nie ma.

Pamiętajmy o tym, by nie klikać bezpośrednio w linki lub załączniki znajdujące się w podejrzanych wiadomościach. Zawsze lepiej jest weryfikować źródło, z którego otrzymaliśmy SMS-a lub maila.

Wszelkie wiadomości mogące stanowić zagrożenie należy zgłaszać, korzystając z platformy CERT Polska. Co istotne, od marca 2020 roku zespół ten prowadzi również Listę Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami, na której umieszczane są domeny wprowadzające użytkowników w błąd i wyłudzające od nich dane.

