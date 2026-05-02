Święto Konstytucji 3 Maja. Ważny dzień dla każdego Polaka

3 maja 1791 roku to dzień, w którym w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono konstytucję. Jej głównym celem było zniwelowanie wad ówczesnego systemu politycznego opartego na demokracji szlacheckiej. Konstytucja uregulowała ustrój prawny, między innymi wprowadzając trójpodział władzy, ograniczając przywileje szlachty zagrodowej czy znosząc liberum veto.

Należy wspomnieć, że uchwalona w 1791 roku polska konstytucja była pierwszym tego rodzaju dokumentem w Europie i drugim na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku). Oryginalny rękopis tego dokumentu znajduje się obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

W roku 1951 władze komunistyczne zakazały obchodzenia Święta Konstytucji 3 Maja, jednak w 1990 roku, po zmianie ustroju, tradycja ta została przywrócona.

Centralne obchody Święta 3 Maja. Najważniejsze wydarzenia

W 2026 roku obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Centralne obchody w Warszawie będą obfitować w wiele rozmaitych wydarzeń. O godzinie 11:00 rozpocznie się 34. edycja biegu Konstytucji 3 Maja 2026 na dystansie 5 km. Trasa zaczyna się i kończy na Placu Trzech Krzyży.

O godzinie 12:00, przed Zamkiem Królewskim, odbędą się oficjalne uroczystości państwowe z udziałem najwyższych władz, w tym Prezydenta RP, który wygłosi przemówienie. Na godzinę 14:00 planowany jest start Marszu Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy będą mogli celebrować święto w akompaniamencie polskiej muzyki rockowej i nie tylko. Jak czytamy na stronie marszkonstytucji.pl, niezmiennym mottem Marszu łączącym pokolenia jest: "Spaceruj. Śpiewaj. Świętuj!". Zakończenie Marszu Konstytucji 3 Maja planowane jest o godzinie 16:00 na Placu Bankowym.

W stolicy odbędą się również inne wydarzenia o charakterze patriotycznym. Mowa tu między innymi o pokazach świetlno-dźwiękowych w Parku Fontann czy sesjach edukacyjnych i wykładach o historii w Łazienkach Królewskich. Z kolei na boisku sportowym przy Rokosowskiej 10 planowany jest Biało-Czerwony Maraton Zumby, w którego trakcie odbędą się konkursy wiedzy historycznej czy tańce narodowe (w tym wspólny polonez).

