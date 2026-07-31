1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, w którego trakcie tysiące żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańców stolicy podjęło walkę przeciwko okupującym Warszawę Niemcom.

Powstanie trwało 63 dni i zakończyło się 2 października 1944 roku podpisaniem kapitulacji. Szacuje się, że w jego trakcie zginęło ponad 200 tys. osób. Choć powstanie zakończyło się klęską, do dzisiaj jest uznawane za symbol heroicznej walki o wolność.

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W wielu miastach zawyją syreny

Jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17:00 w Warszawie zawyją syreny. Sygnał dźwiękowy upamiętni wybicie godziny "W". Godzina "W" stanowi kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia akcji "Burza", której mianem określano Powstanie Warszawskie.

Jak zachować się w momencie, gdy zawyją syreny? Należy wówczas zachować spokój, bowiem głośny sygnał dźwiękowy to część obchodów upamiętniających powstanie. Warto zatrzymać się na chwilę, by uczcić bohaterów minutą ciszy. Jeśli spędzamy czas z kimś zza granicy - dobrze jest poinformować go o tym, co się dzieje.

1 sierpnia syreny zawyją nie tylko w Warszawie. Podobny sygnał oddający hołd powstańcom rozlegnie się w większości polskich miast.

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Nie tylko w Warszawie

W stolicy nie zabraknie również obchodów rocznicy powstania. Główne uroczystości rozpoczną się 1 sierpnia o godzinie 17:00 przy Pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W ten uroczysty dzień zaplanowano również liczne zgromadzenia i marsze (np. "Marsz Mokotowa").

Warto wiedzieć, że wydarzenia związane z obchodami będą miały miejsce również w inne dni (np. "Masa Powstańcza" 2 sierpnia czy inscenizacja defilady powstańczej 9 sierpnia).

Wydarzenia upamiętniające Powstanie Warszawskie odbędą się nie tylko w Warszawie, ale również w innych polskich miastach. Obchody będą miały miejsce między innymi w Gdańsku (obok pomnika Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym), Krakowie (przed Bazyliką Mariacką na Rynku Głównym), Gdyni (na Skwerze Kościuszki) czy Poznaniu (przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej).





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