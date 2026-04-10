Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. "Nie możemy przemilczeć"

W piątek około godz. 8 rano na cmentarzu na Powązkach w stolicy złożono wieńce upamiętniające ofiary katastrofy samolotu pod Smoleńskiem. Udział wzięli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

O godz. 8:41 wstrzymano ceremonię składania wieńców, aby uczcić minutą ciszy poległych w katastrofie. Właśnie o tej porze, 16 lat temu, w Smoleńsku rozbił się samolot z polską delegacją na pokładzie.

Rocznica katastrofy smoleńskiej. Politycy oddają hołd poległym

Od rana obchody trwają także na placu przed Pałacem Prezydenckim, w których udział biorą liczni politycy, w tym m.in. prezydent Karol Nawrocki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy zgromadzeni przemaszerowali na plac Piłsudskiego, gdzie znajduje się pomnik Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Tam również prezydent, Kaczyński i Władysław Teofil Bartoszewski złożyli osobiście wieńce.

Zobacz również: Krzysztof Ryncarz

Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy odbywają się także na krakowskim Cmentarzu Rakowickim, gdzie pochowanych jest część ofiar.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który bierze udział w uroczystościach upamiętniających katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, podkreślił, że "las katyński, ta ziemia, jest przepełniona krwią".

- Nie możemy przemilczeć faktu, że przez te 16 lat znaleźli się tacy, którzy chcieli zniszczyć tę wspólnotę (...). To jest nasza tragedia. Tragedia pod Smoleńskiem stała się też tragedią dla nas, dla rodzin - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił wicepremier, "nie należy tracić nadziei", ponieważ od 16 lat wciąż jesteśmy w stanie gromadzić się wspólnie na obchodach rocznicy tragedii.

Artykuł aktualizowany...

16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Marsz pamięci w Warszawie

Równolegle w planach jest apel pamięci organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość pod Pałacem, gdzie 16 lat temu gromadzili się obywatele. Później politycy PiS również złożą wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego.

Wieczorem o godz. 19 odbędzie się msza św. w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze warszawskiej, w której weźmie udział m.in. prezydent. Po mszy św. pod Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS Marsz Pamięci; o godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o ślubowaniu kandydatów do TK: To będą antysędziowie Polsat News