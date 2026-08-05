Polskie Linie Kolejowe ku przestrodze opublikowały na platformie X nagranie, apelując o rozwagę i zdrowy rozsądek.

"Nieuwaga, brawura, nieostrożność to prosty przepis na utratę zdrowia, a w skrajnym przypadku nawet życia" - czytamy.

O krok od tragedii na przejeździe klejowym. Nastolatek pędził na hulajnodze

Na dołączonym filmie widać, jak chłopak na hulajnodze, mimo czerwonego światła, przejeżdża między opuszczonymi rogatkami i hamuje dokładnie przed rozpędzonym pociągiem. "Zatrzymał się dosłownie w ostatniej chwili" - napisano.

Autorzy wpisu z PLK nie mają wątpliwości, że całe zdarzenie mogło zakończyć się dla niego dramatycznie.

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"W tym przypadku miał więcej szczęścia niż rozumu, bo skończyło się jedynie na podniesionym ciśnieniu. Wystarczyłby silniejszy podmuch od przejeżdżającego składu albo kontakt z wystającym elementem, by doszło do tragedii" - czytamy.

Chłopak na hulajnodze jechał wprost pod pociąg. Opublikowano nagranie

We wpisie przypomniano, że na przejeździe kolejowym nie ma miejsca na pośpiech a czerwone światło i opuszczone rogatki bezwzględnie oznaczają, że należy się zatrzymać.

"Te zasady obowiązują każdego: kierowców, rowerzystów, pieszych i… osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi" - podkreślono.

Droga hamowania rozpędzonego składu pociągu może wynieść nawet kilometr. "Nie sprawdzaj, czy zdążysz. Zatrzymaj się, cierpliwie poczekaj. To, że jesteś młody nie oznacza, że jesteś nieśmiertelny. Z pociągiem nikt nie ma szans" - ostrzegli pracownicy PLK.



