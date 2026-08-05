O włos od tragedii na torach. Opublikowano dramatyczne nagranie

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Chłopak na hulajnodze zignorował czerwone światło i przejechał między szlabanami w kierunku torów, którymi sunął rozpędzony pociąg. W ostatniej chwili zatrzymał się przed przejazdem. Polskie Linie Kolejowe ku przestrodze opublikowały w mediach społecznościowych mrożące krew w żyłach nagranie.

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Chłopak na hulajnodze zatrzymuje się przed pociągiem na przejeździe kolejowym przy opuszczonych rogatkach.
Chłopak na hulajnodze w ostatniej chwili zatrzymał się przed rozpędzonym pociągiemX/PLKmateriał zewnętrzny

Polskie Linie Kolejowe ku przestrodze opublikowały na platformie X nagranie, apelując o rozwagę i zdrowy rozsądek.

"Nieuwaga, brawura, nieostrożność to prosty przepis na utratę zdrowia, a w skrajnym przypadku nawet życia" - czytamy.

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Na dołączonym filmie widać, jak chłopak na hulajnodze, mimo czerwonego światła, przejeżdża między opuszczonymi rogatkami i hamuje dokładnie przed rozpędzonym pociągiem. "Zatrzymał się dosłownie w ostatniej chwili" - napisano.

Autorzy wpisu z PLK nie mają wątpliwości, że całe zdarzenie mogło zakończyć się dla niego dramatycznie.

"W tym przypadku miał więcej szczęścia niż rozumu, bo skończyło się jedynie na podniesionym ciśnieniu. Wystarczyłby silniejszy podmuch od przejeżdżającego składu albo kontakt z wystającym elementem, by doszło do tragedii" - czytamy.

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We wpisie przypomniano, że na przejeździe kolejowym nie ma miejsca na pośpiech a czerwone światło i opuszczone rogatki bezwzględnie oznaczają, że należy się zatrzymać.

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"Te zasady obowiązują każdego: kierowców, rowerzystów, pieszych i… osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi" - podkreślono.

Droga hamowania rozpędzonego składu pociągu może wynieść nawet kilometr. "Nie sprawdzaj, czy zdążysz. Zatrzymaj się, cierpliwie poczekaj. To, że jesteś młody nie oznacza, że jesteś nieśmiertelny. Z pociągiem nikt nie ma szans" - ostrzegli pracownicy PLK.

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