"O Polsce, o wolności i przyszłości". Tusk spotkał się z Poczobutami

Michał Blus

"W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk, dzieląc się informacją o spotkaniu z Andrzejem Poczobutem i jego żoną. We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów. Jednym z nich był Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 r.

Donald Tusk / XTwitter

Premier Donald Tusk opublikował w niedzielę rano zdjęcie ze spotkania z Andrzejem Poczobutem oraz jego żoną.

"W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości" - napisał pod fotografią.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to polskie święto obchodzone 2 maja od 2002, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości.

W niedzielę - w Święto Narodowe Trzeciego Maja - Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego.

Odznaczenie przyznano "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych".

Prezydent odznaczył Poczobuta 11 listopada 2025 roku, ale uroczystość wręczenia przeniesiono w oczekiwaniu na uwolnienie nagrodzonego.

Wymiana więźniów. Andrzej Poczobut uwolniony przez reżim białoruski

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii.

Jednym z uwolnionych był Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 r.

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem.

25 marca 2021 roku Poczobut został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu".

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 roku skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

