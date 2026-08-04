W skrócie Rolnik który pod wpływem alkoholu prowadził traktor, wjechał na przejazd kolejowy w Czarlinie, powodując kolizję z nadjeżdżającym pociągiem, który uderzył w przyczepę ze słomą. W zderzeniu nikt nie ucierpiał.

Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy naraziło życie 500 pasażerów, załogi pociągu i spowodowało utrudnienia dla setek podróżnych.

Zarządca sieci kolejowych przypomniał o konieczności przestrzegania zasad na przejazdach, świadomości pierwszeństwa pociągów i zakazie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Czarlinie (woj. pomorskie) na odcinku Subkowy - Górki. Na opublikowanym przez PLK S.A. nagraniu został przedstawiony moment, który mógł doprowadzi do tragedii. Przez przejazd kolejowy przejeżdżał wypełniony balotami słomy ciągnik, a chwilę później pojawił się kolejny traktor.

Kierowca drugiego z pojazdów podjął decyzję o przejeździe, a gdy wraz z przyczepą wypełnioną słomą ciągnik znajdował się na torach, zaczął opuszczać się szlaban, który zahaczył o baloty a następnie złamał się.

Prowadzący ciągnik zjechał lekko w bok, po czym zatrzymał się. Po upływie zaledwie ok. 10 sekund, przez przejazd przejechał pociąg, uderzając w przyczepę. Polskie Linie Kolejowe przekazały, że kierujący był pod wpływem alkoholu.

PKP publikuje nagranie z Czarlina. Rolnik mógł doprowadzić do tragedii

"Jeden nieodpowiedzialny kierowca naraził życie 500 pasażerów, załogi pociągu i innych uczestników ruchu, a także spowodował utrudnienia dla setek podróżnych. Pasażerowie uszkodzonego składu musieli przesiąść się do innych pociągów, aby kontynuować drogę i zrealizować swoje plany" - napisano w komunikacie dotyczącym groźnego incydentu.

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Zarządca sieci kolejowych przypomniał, że pociąg ma pierwszeństwo na każdym przejeździe kolejowym, a jego droga hamowania może wynieść nawet kilometr. "Maszynista, nawet zauważając zagrożenie, nie jest w stanie zatrzymać składu w miejscu" - tłumaczono.

"Przejazd kolejowo-drogowy to nie miejsce na brawurę. Zatrzymaj się, rozejrzyj. Bezwzględnie stosuj się do przepisów, zwracaj uwagę na znaki i sygnalizację. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu!" - dodano na końcu.



