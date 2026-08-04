O krok od tragedii na kolei, PLK publikują nagranie. "Naraził życie 500 pasażerów"

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Rolnik, który pod wpływem alkoholu prowadził ciągnik mógł doprowadzić do tragedii. Mężczyzna wjechał traktorem na przejazd kolejowy w Czarlinie przed nadjeżdżającym pociągiem, który po chwili uderzył w przyczepę z balotami słomy. Nikomu nic się nie stało. "Jeden nieodpowiedzialny kierowca naraził życie 500 pasażerów, załogi pociągu i innych uczestników ruchu" - przekazały Polskie Linie Kolejowe.

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Zdjęcia z miejsca zdarzenia. Przejeżdżający pociąg uderzył w stojącą na przejeździe kolejowym przyczepę ze słomą.
W Czarlinie mogło dojść do Tragedii. Pociąg uderzył w przyczepę ze słomąX.com/PKP_PLK_SAmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rolnik który pod wpływem alkoholu prowadził traktor, wjechał na przejazd kolejowy w Czarlinie, powodując kolizję z nadjeżdżającym pociągiem, który uderzył w przyczepę ze słomą. W zderzeniu nikt nie ucierpiał.
  • Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy naraziło życie 500 pasażerów, załogi pociągu i spowodowało utrudnienia dla setek podróżnych.
  • Zarządca sieci kolejowych przypomniał o konieczności przestrzegania zasad na przejazdach, świadomości pierwszeństwa pociągów i zakazie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.
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Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Czarlinie (woj. pomorskie) na odcinku Subkowy - Górki. Na opublikowanym przez PLK S.A. nagraniu został przedstawiony moment, który mógł doprowadzi do tragedii. Przez przejazd kolejowy przejeżdżał wypełniony balotami słomy ciągnik, a chwilę później pojawił się kolejny traktor.

Kierowca drugiego z pojazdów podjął decyzję o przejeździe, a gdy wraz z przyczepą wypełnioną słomą ciągnik znajdował się na torach, zaczął opuszczać się szlaban, który zahaczył o baloty a następnie złamał się.

Prowadzący ciągnik zjechał lekko w bok, po czym zatrzymał się. Po upływie zaledwie ok. 10 sekund, przez przejazd przejechał pociąg, uderzając w przyczepę. Polskie Linie Kolejowe przekazały, że kierujący był pod wpływem alkoholu.

PKP publikuje nagranie z Czarlina. Rolnik mógł doprowadzić do tragedii

"Jeden nieodpowiedzialny kierowca naraził życie 500 pasażerów, załogi pociągu i innych uczestników ruchu, a także spowodował utrudnienia dla setek podróżnych. Pasażerowie uszkodzonego składu musieli przesiąść się do innych pociągów, aby kontynuować drogę i zrealizować swoje plany" - napisano w komunikacie dotyczącym groźnego incydentu.

Zarządca sieci kolejowych przypomniał, że pociąg ma pierwszeństwo na każdym przejeździe kolejowym, a jego droga hamowania może wynieść nawet kilometr. "Maszynista, nawet zauważając zagrożenie, nie jest w stanie zatrzymać składu w miejscu" - tłumaczono.

"Przejazd kolejowo-drogowy to nie miejsce na brawurę. Zatrzymaj się, rozejrzyj. Bezwzględnie stosuj się do przepisów, zwracaj uwagę na znaki i sygnalizację. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu!" - dodano na końcu.

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