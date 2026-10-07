Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Gabinecie Owalnym z Donaldem Trumpem na początku marca, lecz do teraz ich rozmowa pozostawała poza większym zainteresowaniem. Działo się tak, choć politycy PSL informowali, że coś takiego jest zaplanowane. Szef MON - już po fakcie - nie dzielił się też szeroko informacjami, jakie kwestie omówił z liderem Stanów Zjednoczonych.

Marcin Fijołek pytał polityków koalicji rządowej, dlaczego nie chwali się ona wizytą Kosiniaka-Kamysza w Białym Domu. Z odpowiedzią przyszedł poseł Lewicy Tomasz Trela. - Ciężko się jest pochwalić, że wicepremier rządu został zaproszony na spotkanie, gdzie chciano ten rząd obalić. Według mnie tak było - ocenił.

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Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Trumpem. Co usłyszał w Białym Domu?

W obozie władzy wersji jest jednak kilka. Donald Tusk, rozmawiając z reporterką TVN24, stwierdził, że w USA omówiono "wewnętrzne sprawy Polski". Sam Kosiniak-Kamysz jednak oszczędnie wskazuje, iż dziękował chociażby Trumpowi za obecność nad Wisłą amerykańskich żołnierzy.

- Coś w tle jest na tyle interpretowane przez rząd, że premier uznał nawet za stosowne, by na posiedzeniu rządu we wtorek podziękować ministrowi obrony narodowej. Postawił go za przykład lojalności: że z takim wicepremierem można góry przenosić i góry kraść - mówił Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".

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"Polityczny WF": Tajemnicze spotkanie. O czym Trump rozmawiał z Kosiniakiem? INTERIA.PL

Jak nadmienił współautor podcastu Interii, zdaniem jego rozmówców z rządu na spotkaniu w Gabinecie Owalnym szef MON nie usłyszał propozycji typu: "Zmień obóz, w którym jesteś".

- Tylko że kontekst był taki, iż Kosiniak-Kamysz był w tamtym czasie po raz kolejny namawiany (w Polsce przez PiS - red.) do wejścia w rozgrywkę, na końcu której mogła być zmiana barw. Rozmowa z Trumpem mogłaby być pokazaniem, "co cię czeka chłopie, jeśli byłbyś w stanie przejść do nas" - wyjaśniał.

PiS zachęcało PSL do zmiany frontu. Spotkanie z Trumpem było tego częścią?

Prezes PSL jednak odmówił wówczas PiS-owi po raz kolejny, nie wchodząc nawet "w takie rozgrywki, w jakie wszedł Szymon Hołownia z nocnymi wizytami w mieszkaniu Adama Bielana". - Dzisiaj Kosiniak-Kamysz - z tego, co wiem - mówi współpracownikom, że "uspokajamy nastroje" i na spotkaniu z Trumpem nie padło nic takiego, co wywracałoby stolik - uzupełnił dziennikarz.

W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki przypomniał natomiast, że formacja Jarosława Kaczyńskiego kusiła ludowców "na wszelkie możliwe sposoby", konsekwentnie i to co najmniej od 2023 roku, gdy po wyborach powstał "widmowy rząd Mateusza Morawieckiego". - Zachęcali łącznie z teką premiera dla Kosiniaka-Kamysza, co jak wiemy się nie udało - zauważył.

Do Marcina Fijołka dotarły jeszcze inne sygnały w kontekście rozmowy prezydent USA - szef MON. Zgodnie z nią Trump wysłał Kosiniakowi-Kamyszowi sygnał, by Warszawa "podkręciła tempo" w temacie budowy stałej bazy USA. Chodziłoby przykładowo o ostateczne wybranie lokalizacji czy wprowadzenie specustawy.



