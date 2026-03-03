Nuklearna propozycja Macrona. Tusk: Nie będziemy pasywni
- Pracujemy nad tym 24 godziny na dobę. Żaden Polak nie pozostanie bez pomocy - zapewnił Donald Tusk odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. W wystąpieniu, poprzedzającym rozpoczęcie posiedzenia rządu, premier skomentował także kwestię rozmów, dotyczących odstraszania nuklearnego, prowadzonych z Francją.
W skrócie
- Donald Tusk zapewnił, że rząd dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Polakom na Bliskim Wschodzie i nie ma informacji o zagrożeniu lub poszkodowanych wśród obywateli.
- Premier poinformował, że są przygotowane samoloty do ewakuacji, a infolinia rządowa dla obywateli funkcjonuje poprawnie.
- Premier odniósł się do rozmów z Francją w sprawie programu odstraszania nuklearnego i konsultacji z innymi państwami europejskimi.
W pierwszy minutach wystąpienia premier Donald Tusk odniósł się do doniesień, dotyczących paliwa, zapewniając, że go nie zabraknie. Premier zwrócił uwagę także na sytuację Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie.
- Jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej, są przygotowane samoloty - zapewnił, dodając, że rząd współpracuje w tej sprawie z innymi państwami europejskim. Podkreślił, że osoby przebywające na obszarze bezpośrednio zagrożonym, zostały już ewakuowane.
W poniedziałek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że "nie ma żadnych informacji, by jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie".
Wojna w Iranie. Premier Donald Tusk zapewnia ws. Polaków
Premier poinformował także, że sam zadzwonił na infolinię przygotowaną przez rząd dla obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie, aby upewnić się, że jest ona sprawna.
- Pracujemy nad tym 24 godziny na dobę. Żaden Polak nie pozostanie bez pomocy - zapewnił, podkreślając jednak, że w tym momencie nasi rodacy nie znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Polityk zwrócił także uwagę, że w tej sytuacji szczególnie istotne jest unikanie dezinformacji i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji. - Proszę polegać tylko na oficjalnych komunikatach, liniach informacyjnych - zaznaczył.
Odstraszanie nuklearne. Polska współpracuje z Francją
Premier odniósł się także do kwestii rozmów z Francją, dotyczących programu odstraszania nuklearnego, o których informował w poniedziałek. Jak przekazał, Polska konsultuje się w tym temacie także z innymi państwami Europy, w tym m.in. Szwecją i Danią.
- Polska bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa nuklearnego (...). Nie będziemy pasywni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nuklearne w obszarze militarnym - zapewnił polityk.
Jak zaznaczył, wraz ze wzrostem autonomicznych możliwości Polski w tym obszarze, rząd będzie dążył do zwiększenia samodzielności naszego państwa.
W poniedziałek, podczas wizyty w bazie Dowództwa Odstraszania Jądrowego w l'Île Longue Emmanuel Macron poinformował, że Francja zwiększy swój arsenał nuklearny. Prezydent Francji zapowiedział także, że "strategiczne zasoby" będą mogły zostać rozmieszczone na terenie państw sojuszniczych.