W skrócie Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczący postanowienia prezydenta o wyznaczeniu sędziego Pawła Grzegorczyka do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji.

NSA uznał, że skarga na postanowienie Prezydenta RP w sprawie wyznaczenia sędziego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN jest dopuszczalna i wskazał, że Prezydent działał jako organ administracji publicznej w tym zakresie.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN została utworzona w lipcu 2022 r., a część sędziów powołanych przez prezydenta zaskarżyła decyzje dotyczące ich wyznaczenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzja NSA odnosi się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z lutego 2025 r. Wówczas sędziowie uchylili postanowienie ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy z września 2022 r. o wyznaczeniu sędziego Sądu Najwyższego Pawła Grzegorczyka do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta zapowiedziała wówczas złożenie skargi kasacyjnej.

NSA rozpoznał tę skargę kasacyjną i uchylił zaskarżony wyrok oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku.

Jak zaznaczono w komunikacie, NSA uznał wprawdzie, że "skarga na postanowienie Prezydenta RP w przedmiocie wyznaczenia sędziego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN jest dopuszczalna". Według NSA prezydent RP wydając zaskarżone postanowienie "działał jako organ administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym".

"Zdaniem składu orzekającego, w orzecznictwie sądów administracyjnych jest już utrwalone stanowisko o dopuszczalności drogi sądowej w sprawach ze skarg na akty prezydenta RP wydawane na podstawie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym" - ocenił NSA.

NSA stwierdził, że sąd wojewódzki nie przeprowadził kontroli zaskarżonego postanowienia w odniesieniu do podstawy jego wydania, czyli zapisu ustawy o Sądzie Najwyższym mówiącego o wyznaczaniu sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

"W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku WSA rozważał kwestie zgodności zaskarżonego postanowienia z Konstytucją RP i prawem unijnym, pomijając jednak, że punktem wyjścia do tych rozważań winna być ocena zgodności zaskarżonego postanowienia Prezydenta RP z regulacją ustawową prawa krajowego, mającą zastosowanie w rozpoznawanej sprawie" - wskazał NSA. Tym samym sprawą ponownie zajmie się warszawski WSA.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca 2022 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o SN z czerwca 2022 r. Wówczas została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna SN. W pierwszej połowie sierpnia 2022 r. - zgodnie z zapisami znowelizowanych przepisów - Kolegium SN wylosowało 33 kandydatów do orzekania w nowej Izbie. Kandydatury trafiły na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent we wrześniu 2022 r. wyznaczył z tej grupy 11 sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej - w tym Pawła Grzegorczyka z Izby Cywilnej, który do SN trafił jeszcze przed 2018 r. Część pozostałych sędziów wyznaczonych przez prezydenta była powołana przez Krajową Radę Sądownictwa po 2017 r.

W październiku 2022 r. Grzegorczyk wniósł do WSA skargę na postanowienie prezydenta. Argumentował, że "organy władzy wykonawczej, które wydały zaskarżony akt, nie przedstawiły motywów swojej decyzji, a skarżącego nawet o niej indywidualnie nie zawiadomiły".

W grudniu zeszłego roku prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przedstawionych zostało kolejnych troje kandydatów na nowego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

