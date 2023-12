Piotr Müller: Czekamy na realizację Waszych obietnic

Świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie zastąpione przez 800 plus już od nowego roku , a pierwsze 800 plus ma zostać wypłacone 2 stycznia. Przysługuje ono rodzinom z dziećmi do ukończenia 18. roku życia.

- To, do czego władza się zobowiązała, to, na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800 plus stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu - mówił Tusk.