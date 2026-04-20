Wrocławska prokuratura już trzy razy wzywała na przesłuchanie Grzegorza Brauna i podejmowała próbę ogłoszenia mu zarzutów. Lider Konfederacji Korony Polskiej składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.

Tym razem wrocławscy śledczy zwrócili się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna do siedziby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu - poinformował w poniedziałek rzecznik tej instytucji prok. Damian Pownuk.

Przypomnijmy, że decyzją Parlamentu Europejskiego przyjętą na posiedzeniu z dnia 13 listopada 2025 roku uchylono immunitet posłowi Grzegorzowi Braunowi.

Grzegorz Braun. Prokuratura chce zatrzymania europosła

Jak czytamy w komunikacie wrocławskiej prokuratury, dotychczasowe zachowania Grzegorza Brauna, w ocenie prokuratora, mają na celu "przedłużenie postępowania przygotowawczego i celowe utrudnienie jego prowadzenia".

"Ponadto, jego działania uzasadniają realną obawę, że nie stawi się on na kolejne wezwanie do siedziby prokuratury w celu przeprowadzenia z nim czynności procesowych" - przekazał prok. Pownuk.

Prokuratura wskazuje, że Grzegorz Braun korzysta z immunitetu przysługującego polskim parlamentarzystom na mocy przepisów zawartych w konstytucji. W praktyce oznacza to, że nie może zostać zatrzymany ani aresztowany bez zgody Parlamentu Europejskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostanie ujęty na gorącym uczynku przestępstwa, a jego zatrzymanie jest konieczne dla prawidłowego przebiegu postępowania.

Sprawa lekarki z Oleśnicy. Grzegorz Braun wtargnął do szpitala

Incydent w Oleśnicy. Grzegorz Braun wtargnął do szpitala

Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty, które odnoszą się do wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu 2025 roku.

Śledczy zarzucają mu m.in. bezprawne pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej poprzez popychanie i przytrzymywanie, znieważenie podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Przypomnijmy, że 16 kwietnia 2025 roku polityk wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Jak twierdził, dokonywał obywatelskiego zatrzymania.

Lekarka relacjonowała wcześniej, że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Gizeli Jagielskiej

10 grudnia 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła śledztwo dotyczące przeprowadzenia w tamtejszym szpitalu zabiegu przerwania ciąży z naruszeniem prawa przez lekarkę Gizelę Jagielską.

Postępowanie wszczęto po doniesieniach medialnych sugerujących, że w placówce mogło dojść do nielegalnego przerwania ciąży.

Według prokuratury zabieg przeprowadzony 29 października 2024 roku oraz inne działania lekarki związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

