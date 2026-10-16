W skrócie Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu piątego wniosku do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi w związku z wypowiedzią dotyczącą Auschwitz-Birkenau.

Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące publicznego zaprzeczania zbrodniom dokonanym w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau przez Grzegorza Brauna.

Zgodnie z informacjami prokuratury, aby postawić europosłowi zarzuty, konieczna jest uprzednia zgoda Parlamentu Europejskiego ze względu na przysługujący immunitet.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli piątego wniosku o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna.

Sprawa dotyczy wypowiedzi polityka z 25 sierpnia, w której - jak wskazuje prokuratura - "publicznie i wbrew faktom zaprzeczył zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau".

"Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich" - napisał Żurek w piątek na platformie X. Jak wyjaśnił, wypowiedź Brauna padła w Krakowie, po zakończeniu przesłuchania w pionie śledczym Instytutu Pamięci Narodowej. Europoseł transmitował ją w internecie.

"Takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła. To przestępstwo ścigane z urzędu" - podkreślił minister. Dodał, że prokuratura zgromadziła materiał dowodowy uzasadniający postawienie Braunowi zarzutów z artykułu 55 ustawy o IPN.

Prokuratura: Chodzi o publiczne zaprzeczanie zbrodniom w Auschwitz

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Postępowanie o sygnaturze S.59.2026 dotyczy publicznego zaprzeczania zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia 2026 roku. Tego dnia w krakowskiej siedzibie komisji przy ul. Reformackiej 3 prowadzono czynności procesowe z udziałem Grzegorza Brauna. Przed budynkiem odbywała się wówczas pikieta pod hasłem "Murem za Grzegorzem Braunem", w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Po zakończeniu czynności europoseł udzielił publicznej wypowiedzi transmitowanej w internecie. Według prokuratury jego słowa "w sposób oczywisty nie odpowiadały prawdzie historycznej".

Prokurator wszczął postępowanie z urzędu. Zgromadzony materiał dowodowy - jak przekazała Prokuratura Krajowa - uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w artykule 55 ustawy z 18 grudnia 1998 roku o IPN.

"W trakcie transmitowanej na żywo wypowiedzi związanej z przebiegiem czynności procesowych związanych z przedstawieniem mu zarzutów publicznie i wbrew faktom zaprzeczył zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w latach 1941-1944 w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polegającym na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich i obywateli innych krajów okupowanej Europy, głównie narodowości żydowskiej, z wykorzystaniem komór gazowych" - czytamy w uzasadnieniu prokuratury.

Grzegorz Braun chroniony immunitetem. Prokuratura czeka na decyzję PE

Prokuratura zaznacza, że pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej wymaga uprzedniej zgody Parlamentu Europejskiego. Grzegorz Braun, jako członek PE X kadencji, korzysta z immunitetu parlamentarnego.

Zgodnie z przepisami przywołanymi przez śledczych jego ochrona obejmuje immunitet przysługujący również posłom na Sejm i senatorom. Bez zgody Parlamentu Europejskiego nie można więc postawić mu zarzutu dotyczącego czynu opisanego we wniosku ani przeprowadzić innych czynności procesowych z jego udziałem.

Jednocześnie prokuratura podkreśla, że zachowanie przypisywane Braunowi nie było związane ze sprawowaniem mandatu europosła. Nie stanowiło - według śledczych - opinii ani stanowiska zajętego w głosowaniu podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W komunikacie Prokuratura Krajowa wskazała również, że pociąganie do odpowiedzialności karnej osób objętych immunitetem służy realizacji konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa.

Za czyn opisany we wniosku grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Prokuratura przypomniała także, że wyrok w takiej sprawie podawany jest do publicznej wiadomości.

Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura będzie reagować na kolejne przypadki łamania prawa. "Czekamy na decyzję Parlamentu Europejskiego" - napisał minister. To już piąty wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi w związku z postępowaniami karnymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych prokuratury.



