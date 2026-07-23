W skrócie Prezydent Karol Nawrocki poinformował o złożeniu do Senatu drugiego wniosku dotyczącego referendum w sprawie polityki klimatycznej UE.

W zaproponowanym referendum pytanie brzmi, czy Polska powinna realizować politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a na karcie do głosowania znajdą się "oficjalne wyjaśnienia konsekwencji" obu odpowiedzi.

Pierwsza inicjatywa referendum w maju została odrzucona przez Senat, a do zarządzenia referendum prezydenckiego wymagana jest zgoda senatorów wyrażona w odpowiedniej uchwale.

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"Czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?" - głosi pytanie w zaproponowanym przez prezydenta referendum.

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta RP, "na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi". Referendum miałoby się odbyć 27 września.

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Po raz pierwszy Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej w maju. Senat odrzucił wówczas prezydencką propozycję.

Referendum ws. polityki klimatycznej. Nowy wniosek Nawrockiego

Na mocy Konstytucji RP senatorowie wyrażają zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego w formie uchwały, która jest przyjmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

W maju nad propozycją głowy państwa głosowało 95 senatorów - za było 32, przeciw 62, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

- Przy pierwszej próbie (Senatowi - red.) nie odpowiadało pytanie - stwierdził prezydent, ogłaszając w czwartek złożenie kolejnego wniosku. Nawrocki wskazywał, że w związku z tym "szuka kompromisu, szuka rozwiązań".

- Pytanie jest proste, nic nie sugeruje, do niczego się nie odnosi - argumentował, komentując sposób, w jaki sformułowano pytanie na karcie referendalnej.

W przypadku pierwszej propozycji pytanie miało brzmieć: "Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Wniosek ws. referendum trafił do Senatu. "Tym razem nie zasłoni się 'tezą'"

Złożenie kolejnego wniosku zapowiadał w sobotę Paweł Szefernaker. "Tym razem Senat nie zasłoni się 'tezą' w pytaniu referendalnym. Oczekujemy, że dopuści do rzetelnej debaty i umożliwi Polakom wypowiedzenie się w tej fundamentalnej dla przyszłości polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego sprawie" - przekazał szef prezydenckiego gabinetu za pośrednictwem platformy X.

W niedzielę głos w tej sprawie zabrała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. - Pan prezydent Nawrocki próbuje po raz kolejny zgłosić referendum, którego jedynym celem jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Nie miejmy co do tego złudzeń. Wyjście z unijnej polityki klimatycznej, to jest wyjście z UE i prezydent Nawrocki do tego prze - oceniła.

Biejat zadeklarowała, że "nie będzie zgody" na proponowane przez głowę państwa referendum. - Wiemy doskonale, jaki jest cel pana prezydenta i apeluję do wszystkich państwa, nie dajcie się oszukać - wskazała polityczka.





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