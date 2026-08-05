Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Reaguje odwołana wiceprezydent Warszawy

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

- Nigdy nie brałam udziału w żadnych kolacjach z prezesami i dyrektorami podległych miastu szpitali. A tym bardziej żadnych takich spotkań nie organizowałam - tak Renata Kaznowska, odwołana wiceprezydent Warszawy, zareagowała na twierdzenia byłej prezes Szpitala Południowego Anny Łukasik. Mówiła ona, że udział w "prywatnych kolacjach Kaznowskiej" proponował jej Dawid Kacprzyk.

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Renata Kaznowska na tle Szpitala Południowego
Renata Kaznowska odniosła się do nowego wątku afery wokół Szpitala PołudniowegoTomasz Jastrzebowski/REPORTER/Reporter z Eeast Newsa/MAREK KONRAD / FotoNewsAgencja FORUM

W skrócie

  • Odwołana wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaprzeczyła organizowaniu lub uczestnictwu w kolacjach z prezesami i dyrektorami szpitali miejskich, o których wspominała była prezes Szpitala Południowego Anna Łukasik.
  • Kaznowska odniosła się również do działań podjętych po ujawnieniu nieprawidłowości finansowych związanych z wypłatą premii dla dr. Emila Jędrzejewskiego.
  • Przedstawicielka ratusza informowała wcześniej, że prezydent Rafał Trzaskowski nie był zaangażowany w nieformalne spotkania z prezesami szpitali i nie upoważnił Dawida Kacprzyka do reprezentowania go w szpitalu.
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Renata Kaznowska zabrała głos po tym, jak w w rozmowie z Onetem była prezes Warszawskiego Szpitala Południowego Anna Łukasik ujawniła nowe wątki afery wokół placówki.

W wywiadzie Łukasik wspominała, że Dawid Kacprzyk, młody lekarz, były już radny Koalicji Obywatelskiej, który w szpitalu piastował funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - kilkukrotnie proponował jej udział w "prywatnych kolacjach Kaznowskiej z prezesami i dyrektorami podległych miastu szpitali".

"Prywatne kolacje Kaznowskiej". Odwołana wiceprezydent zabrała głos

Jeszcze we wtorek rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth zaprzeczyła, by Rafał Trzaskowski wiedział o tych spotkaniach. - Pan prezydent nigdy nie uczestniczył w żadnych tego typu nieformalnych spotkaniach ani nie posiadał wiedzy na ich temat - powiedziała Beuth.

W środę do sprawy odniosła się również sama Kaznowska, odwołana po wybuchu afery wiceprezydent Warszawy. Wraz z drugą zastępczynią Trzaskowskiego Aldoną Machnowską-Górą, która również straciła stanowisko, była odpowiedzialna za nadzór nad miejskimi szpitalami.

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- Nigdy nie brałam udziału w żadnych tego typu kolacjach z prezesami i dyrektorami podległych miastu szpitali. A tym bardziej żadnych takich spotkań nie organizowałam - powiedziała Onetowi Kaznowska.

Była wiceprezydent zaznaczyła, że nie wie, dlaczego Łukasik mówi coś takiego. - Podejrzewam, że są to po prostu konfabulacje pana Kacprzyka, do jakich, zdaje się, ma skłonność - oceniła Kaznowska.

Audyt w sprawie doktora Jędrzejewskiego. Kaznowska komentuje

W rozmowie z Onetem Łukasik powiedziała również, że miała wątpliwości co do premii otrzymywanych przez ordynatora chirurgii dr. Emila Jędrzejewskiego, sygnalisty ze szpitala, który stał się później przedmiotem odrębnego postępowania - oraz warunków, na jakich był zatrudniony w placówce.

Podczas zleconego przez nią audytu ujawniono nieprawidłowości. Łukasik stwierdziła, że kontaktowała się w tej sprawie z Renatą Kaznowską i burmistrzem Ursynowa, szefem rady nadzorczej szpitala Robertem Kempą. Reakcja była jednak inna niż spodziewała się była prezes - wiceprezydent poprosiła ją o dostarczenie raportu w papierowej wersji, podobnie jak Kempa.

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Kaznowska odniosła się również do tej sprawy. Jak mówiła, audyt dotyczący Jędrzejowskiego dostała od Łukasik "nieoficjalnie i jedynie informacyjnie, bo nie był to jej obszar nadzoru". Dodała, że dokument został też przekazany przewodniczącemu rady, a także trafił on do Biura Ładu Korporacyjnego w Urzędzie m.st. Warszawy.

- Pani prezes podjęła czynności zarządcze, które były w jej kompetencjach, a więc rozwiązała umowę i naliczyła kary - tłumaczyła Kaznowska.

Afera w Szpitalu Południowym. Stołeczny ratusz reaguje

Rzeczniczka warszawskiego ratusza przyznała we wtorek, że raport trafił do Biura Ładu Korporacyjnego 21 października 2025 roku.

- Jednocześnie w tym piśmie zarząd spółki poinformował, że, mając na uwadze wyniki audytu, podjął odpowiednie kroki zmierzające do zwrotu spółce kwot nienależnie wypłaconych z tytułu premii za 2023 r., wstrzymał wypłatę premii za 2024 i 2025 rok oraz wypowiedział wszystkie umowy, łączące spółkę z lekarzem. Do pisma załączona została kopia - skierowanego do pana Emila Jędrzejewskiego - stanowiska szpitala w zakresie wypłaty premii, wynikającej z umowy wraz z wezwaniem do zapłaty kwoty 531 tys. 962,91 zł - przekazała Beuth.

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Jak wskazała rzeczniczka, na początku listopada 2025 roku Miejskie Biuro Ładu Korporacyjnego skierowało pismo do przewodniczącego rady nadzorczej szpitala "celem wykorzystania zgodnie z posiadanymi kompetencjami w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki".

- W listopadzie 2025 roku zarząd spółki wystąpił w tej sprawie do sądu. Dalsze ewentualne działania w zakresie dochodzenia zwrotu wskazanej w audycie kwoty pozostają w gestii obecnego zarządu - powiadomiła Beuth.

W rozmowie z Onetem była prezes Szpitala Południowego wspominała też słowa, które usłyszała od Dawida Kacprzyka pierwszego dnia pracy. Miał on powiedzieć Łukasik, że "pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego".

Do tego również odniosła się rzeczniczka stołecznego ratusza. - Prezydent Rafał Trzaskowski absolutnie, w żadnej formie, nie upoważnił pana Kacprzyka do jakichkolwiek działań swoim imieniu - mówiła Onetowi Monika Beuth.

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