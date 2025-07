Nowy trend podbija Polskę. "Nie trzeba zarywać nocy"

Kilka razy była też na porannych imprezach przy muzyce elektronicznej. - To było ciekawe. Lubię potańczyć, a to był dobry energetyczny początek dnia.

- Podoba mi się to, że nie trzeba zarywać nocy, żeby potańczyć - mówi z kolei Gosia, która bywa na podobnych wydarzeniach. - Kiedyś poszłam na nią w niedzielę, po śniadaniu. Potańczyłam, było super, była to bardzo udana niedziela.

Jak zaznacza Gosia, wcale nie chodzi tu o kawę, bo w trakcie imprez są po nią spore kolejki. - Chodzi o to, żeby fajnie spędzić dzień bez zarywania nocy i bez rozwalenia sobie następnego dnia. Te imprezy są fajne, bezpieczne, w ciekawych miejscach i do tego inkluzywne. Nie mają żadnych wad - przekonuje.

Imprezy kawowe odbywają się zwykle rano lub w okolicach południa. W końcu dobrze jest potuptać do DJ setu na rozkręcenie energii. Ale bywa, że trzeźwe imprezy zastępują też nocne szaleństwa. W Polsce od dłuższego czasu można dołączyć także do nocnych imprez bezalkoholowych, które organizowane są w klubach. Przykładem choćby Soberave, o której wspominała Ola.

Podobnego zdania jest Ola. Od czasu do czasu pije alkohol, ale, jak mówi, niedawno poczuła, że nie potrzebuje go, by móc dobrze się bawić. Ważne są dla niej za to sport i zdrowy tryb życia.