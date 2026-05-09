W skrócie Bartosz Grodecki uznał przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski za znaczącą szansę na poprawę bezpieczeństwa kraju.

Nowy szef BBN zadeklarował, że będzie dążył do realizacji tej inicjatywy jako kwestii priorytetowej dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił możliwość przesunięcia części żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski i pochwalił relacje z polskim prezydentem.

W sobotnim wywiadzie dla Republiki nowo wybrany szef BBN skomentował decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu z Niemiec ponad pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy i możliwym ulokowaniu ich w Polsce.

- Deklaracja (prezydenta USA Donalda Trumpa dot. relokacji amerykańskich żołnierzy - red.) jest absolutnie przełomowa - ocenił Grodecki. Jak dodał, pokazuje ona "doskonałe relacje" Karola Nawrockiego z Waszyngtonem.

Szef BBN o deklaracji Trumpa ws. Polski. "To ogromna szansa"

- Rozważenie możliwości relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to ogromna szansa dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, ogromna szansa dla NATO i wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości odstraszania - mówił szef BBN.

Były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że wzmacnianie bezpieczeństwa Polski było przedmiotem rozmów między prezydentami od września 2025 roku.

- Nie możemy tej szansy przegapić. To jest ogromna szansa na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko, gdyby ta szansa zaczęła się materializować, trzeba ją doprowadzić do końca - zapewnił.

Bartosz Grodecki uderza w koalicję. "Będziemy tego pilnować"

W swojej wypowiedzi nowy szef BBN skrytykował również słowa premiera Donalda Tuska o "podbieraniu" Niemcom amerykańskich żołnierzy. Zwrócił uwagę, że dzisiaj "stanowisko Ministra Obrony Narodowej jest inne, więc być może przyszła refleksja".

- Będziemy tego pilnować, od tego jesteśmy. Ale rozumiem, że rząd ma spójną narrację i skoro dzisiaj taka deklaracja pada z ust Ministra Obrony Narodowej, to trzeba to traktować pozytywnie.

Trump wycofuje amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Rozważa przeniesienie ich do Polski

W piątek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Po raz kolejny pochwalił również postawę polskiego prezydenta.

- Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - zdradził reporterom.

W ubiegłym tygodniu amerykański przywódca zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej.

