Nowy szef BBN o przełomowej deklaracji Trumpa. "Zrobimy wszystko"

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Aktualizacja

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ocenił, że relokacja wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to "ogromna szansa dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa". Zapewnił, że jest to kwestia priorytetowa dla prezydenta Karola Nawrockiego i wspólnie "zrobią wszystko", by doszła do skutku.

Szef BBN Bartosz Grodecki i prezydent USA Donald Trump
Szef BBN o deklaracji Trumpa ws. Polski. "Zrobimy wszystko"Leszek Szymański/EPA/Aaron Schwartz/POOLPAP

W skrócie

  • Bartosz Grodecki uznał przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski za znaczącą szansę na poprawę bezpieczeństwa kraju.
  • Nowy szef BBN zadeklarował, że będzie dążył do realizacji tej inicjatywy jako kwestii priorytetowej dla prezydenta Karola Nawrockiego.
  • Prezydent USA Donald Trump ogłosił możliwość przesunięcia części żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski i pochwalił relacje z polskim prezydentem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotnim wywiadzie dla Republiki nowo wybrany szef BBN skomentował decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu z Niemiec ponad pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy i możliwym ulokowaniu ich w Polsce.

- Deklaracja (prezydenta USA Donalda Trumpa dot. relokacji amerykańskich żołnierzy - red.) jest absolutnie przełomowa - ocenił Grodecki. Jak dodał, pokazuje ona "doskonałe relacje" Karola Nawrockiego z Waszyngtonem.

Szef BBN o deklaracji Trumpa ws. Polski. "To ogromna szansa"

- Rozważenie możliwości relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to ogromna szansa dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, ogromna szansa dla NATO i wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości odstraszania - mówił szef BBN.

Były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że wzmacnianie bezpieczeństwa Polski było przedmiotem rozmów między prezydentami od września 2025 roku.

- Nie możemy tej szansy przegapić. To jest ogromna szansa na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko, gdyby ta szansa zaczęła się materializować, trzeba ją doprowadzić do końca - zapewnił.

Zobacz również:

Rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział na wpis nowego szefa BBN Bartosza Grodeckiego (z lewej)
Polska

Wpis szefa BBN, natychmiastowa reakcja z rządu. "Kłamie albo nie zna"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Bartosz Grodecki uderza w koalicję. "Będziemy tego pilnować"

W swojej wypowiedzi nowy szef BBN skrytykował również słowa premiera Donalda Tuska o "podbieraniu" Niemcom amerykańskich żołnierzy. Zwrócił uwagę, że dzisiaj "stanowisko Ministra Obrony Narodowej jest inne, więc być może przyszła refleksja".

- Będziemy tego pilnować, od tego jesteśmy. Ale rozumiem, że rząd ma spójną narrację i skoro dzisiaj taka deklaracja pada z ust Ministra Obrony Narodowej, to trzeba to traktować pozytywnie.

Zobacz również:

Bartosz Grodecki został nowym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Polska

Wiadomo kto zastąpi Cenckiewicza. Prezydent wskazał nowego szefa BBN

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Trump wycofuje amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Rozważa przeniesienie ich do Polski

W piątek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Po raz kolejny pochwalił również postawę polskiego prezydenta.

- Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - zdradził reporterom.

W ubiegłym tygodniu amerykański przywódca zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej.

Zobacz również:

Trump planuje wycofać jeszcze więcej amerykańskich żołnierzy z Europy
Świat

Trump szykuje kolejne wycofanie wojsk USA z Europy. NATO obawia się skutków

Agata Sucharska
Agata Sucharska
Co dalej z programem "CPN"? Domański w „Graffiti”: Jesteśmy elastyczniPolsat News

Najnowsze