Nowy szef BBN o przełomowej deklaracji Trumpa. "Zrobimy wszystko"
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ocenił, że relokacja wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to "ogromna szansa dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa". Zapewnił, że jest to kwestia priorytetowa dla prezydenta Karola Nawrockiego i wspólnie "zrobią wszystko", by doszła do skutku.
W skrócie
- Bartosz Grodecki uznał przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski za znaczącą szansę na poprawę bezpieczeństwa kraju.
- Nowy szef BBN zadeklarował, że będzie dążył do realizacji tej inicjatywy jako kwestii priorytetowej dla prezydenta Karola Nawrockiego.
- Prezydent USA Donald Trump ogłosił możliwość przesunięcia części żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski i pochwalił relacje z polskim prezydentem.
W sobotnim wywiadzie dla Republiki nowo wybrany szef BBN skomentował decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu z Niemiec ponad pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy i możliwym ulokowaniu ich w Polsce.
- Deklaracja (prezydenta USA Donalda Trumpa dot. relokacji amerykańskich żołnierzy - red.) jest absolutnie przełomowa - ocenił Grodecki. Jak dodał, pokazuje ona "doskonałe relacje" Karola Nawrockiego z Waszyngtonem.
Szef BBN o deklaracji Trumpa ws. Polski. "To ogromna szansa"
- Rozważenie możliwości relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to ogromna szansa dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, ogromna szansa dla NATO i wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości odstraszania - mówił szef BBN.
Były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że wzmacnianie bezpieczeństwa Polski było przedmiotem rozmów między prezydentami od września 2025 roku.
- Nie możemy tej szansy przegapić. To jest ogromna szansa na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko, gdyby ta szansa zaczęła się materializować, trzeba ją doprowadzić do końca - zapewnił.
Bartosz Grodecki uderza w koalicję. "Będziemy tego pilnować"
W swojej wypowiedzi nowy szef BBN skrytykował również słowa premiera Donalda Tuska o "podbieraniu" Niemcom amerykańskich żołnierzy. Zwrócił uwagę, że dzisiaj "stanowisko Ministra Obrony Narodowej jest inne, więc być może przyszła refleksja".
- Będziemy tego pilnować, od tego jesteśmy. Ale rozumiem, że rząd ma spójną narrację i skoro dzisiaj taka deklaracja pada z ust Ministra Obrony Narodowej, to trzeba to traktować pozytywnie.
Trump wycofuje amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Rozważa przeniesienie ich do Polski
W piątek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Po raz kolejny pochwalił również postawę polskiego prezydenta.
- Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - zdradził reporterom.
W ubiegłym tygodniu amerykański przywódca zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej.