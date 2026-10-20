Nowy spot promujący Polskę, tak pokazali kolejne miasto. "Czy wam nie wstyd?"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała ostatni spot mający promować nasz kraj wśród zagranicznych turystów. Tym razem głównym tematem nagrania jest Kraków. Na spocie suchej nitki nie zostawili internauci. "Czy wam nie jest tak po ludzku wstyd?" - pyta jeden z nich. Głos zabrali także niektórzy politycy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Screen ze spotu promującego Kraków, obok kościół Mariacki
Nowy spot o Polsce, tak zapraszają do Krakowa. W sieci zawrzałoJakub Porzycki / Forum ; X.com/POT_GOV_Plmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Opublikowano nowy spot Polskiej Organizacji Turystycznej promujący Kraków, który spotkał się z krytyką internautów.
  • Główne zarzuty dotyczą ograniczonej prezentacji miasta, pominięcia niektórych atrakcji oraz skupienia się na zagranicznym aktorze.
  • Spot stanowi część kampanii "Poland. More than you expected", która promuje również Warszawę i Trójmiasto za granicą.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Nowy spot Polskiej Organizacji Turystycznej ma na celu zachęcenie zagranicznych turystów do odwiedzenia Krakowa. Głównym bohaterem nagrania jest król Polski, który pokazuje miejsca warte odwiedzenia w mieście.

Oprócz niego w spocie występują również Maryla Rodowicz, polsko-amerykański aktor i reżyser Jesse Eisenberg oraz Robert Lewandowski.

W spocie pokazano m.in. wnętrza Zamku na Wawelu, Kościół Mariacki, Muzeum Czartoryskich, Kazimierz, Lajkonika czy krakowski obwarzanek. "Zaczynasz na Wawelu, zamku królów Polski. Schodzisz do jaskini tuż pod wzgórzem, w której według legendy mieszkał smok. Kwadrans później patrzysz w oczy 'Damie z gronostajem', jednemu z nielicznych zachowanych obrazów Leonarda da Vinci. Po drodze kupujesz obwarzanka, prosto z pieca" - napisała POT w opisie nagrania w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Niemieckie media piszą o Ukraińcach w Polsce. "Wzorowi imigranci" (zdj. ilustracyjne)
Świat

Niemieckie media piszą o Ukraińcach w Polsce. "Wzorowi imigranci"

Polska Organizacja Turystyczna przypomina również, że historyczne centrum Krakowa trafiło w 1978 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. "Kraków zamyka naszą podróż po Polsce, ale dla zagranicznych turystów może być początkiem odkrywania kraju, który zaskakuje na każdym kroku!" - dodano.

Nowy spot Polskiej Organizacji Turystycznej. W sieci zawrzało, "dramat"

Spot nie zebrał pozytywnych reakcji wśród internautów, którzy zwracają uwagę, że tak naprawdę niewiele na nim pokazano. "Kolejny spot o Polsce, na którym nie widać Polski" - napisał jeden z nich.

"Czy wam nie jest tak po ludzku wstyd pokazywać takiego gniota za 7 milionów?" - napisał inny.

"Oni się naprawdę uparli, żeby Polacy ich znienawidzili, a obcokrajowcy wyśmiali. Doceniam konsekwencję" - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Zobacz również:

"Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby uznać wakacje za wyjątkowe". Na zdjęciu tłumy turystów w drugim dniu majówki w Sopocie, 2026 r.
Polska

Polski ewenement. Mało kto w Unii wypoczywa tak jak my

Tobiasz Madejski
Tobiasz Madejski

"Po najmniejszej linii oporu - Turist must see. Beznadziejna ta cała kampania" - skomentował z kolei Bartosz Grucela z Partii Razem.

Niektórzy zwracają uwagę, że w spocie nie znalazły się m.in. Tatry, Fabryka Schindlera czy Nowa Huta, a wideo nie pokazuje klimatu miasta. "Zamiast dać to komuś kto czuje miasto, to robicie reklamę, gdzie zamiast Krakowa widać cały czas amerykańskiego aktora" - zwrócił uwagę komentujący.

"Najgorsza reklama Krakowa w historii, migawki z przypadkowych miejsc i paleta kolorów jak z jakiejś sowieckiej bajki. Dramat" - stwierdził inny.

Większość internautów zgodnie uważa, że spot jest w rzeczywistości antyreklamą miasta.

Spot jest elementem międzynarodowej kampanii "Poland. More than you expected" prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W założeniu ma ona promować Polskę wśród zagranicznych turystów z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Stanów ZjednoczonychOprócz Krakowa w kampanii ukazano również Warszawę oraz Trójmiasto.

Zobacz również:

"Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby uznać wakacje za wyjątkowe". Na zdjęciu tłumy turystów w drugim dniu majówki w Sopocie, 2026 r.
Polska

Polski ewenement. Mało kto w Unii wypoczywa tak jak my

Tobiasz Madejski
Tobiasz Madejski


Nawrocki zapytany o układ Trump-Putin. "Moje stanowisko jest jasne"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze