W skrócie Opublikowano nowy spot Polskiej Organizacji Turystycznej promujący Kraków, który spotkał się z krytyką internautów.

Główne zarzuty dotyczą ograniczonej prezentacji miasta, pominięcia niektórych atrakcji oraz skupienia się na zagranicznym aktorze.

Spot stanowi część kampanii "Poland. More than you expected", która promuje również Warszawę i Trójmiasto za granicą.

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Nowy spot Polskiej Organizacji Turystycznej ma na celu zachęcenie zagranicznych turystów do odwiedzenia Krakowa. Głównym bohaterem nagrania jest król Polski, który pokazuje miejsca warte odwiedzenia w mieście.

Oprócz niego w spocie występują również Maryla Rodowicz, polsko-amerykański aktor i reżyser Jesse Eisenberg oraz Robert Lewandowski.

W spocie pokazano m.in. wnętrza Zamku na Wawelu, Kościół Mariacki, Muzeum Czartoryskich, Kazimierz, Lajkonika czy krakowski obwarzanek. "Zaczynasz na Wawelu, zamku królów Polski. Schodzisz do jaskini tuż pod wzgórzem, w której według legendy mieszkał smok. Kwadrans później patrzysz w oczy 'Damie z gronostajem', jednemu z nielicznych zachowanych obrazów Leonarda da Vinci. Po drodze kupujesz obwarzanka, prosto z pieca" - napisała POT w opisie nagrania w mediach społecznościowych.

Polska Organizacja Turystyczna przypomina również, że historyczne centrum Krakowa trafiło w 1978 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. "Kraków zamyka naszą podróż po Polsce, ale dla zagranicznych turystów może być początkiem odkrywania kraju, który zaskakuje na każdym kroku!" - dodano.

Nowy spot Polskiej Organizacji Turystycznej. W sieci zawrzało, "dramat"

Spot nie zebrał pozytywnych reakcji wśród internautów, którzy zwracają uwagę, że tak naprawdę niewiele na nim pokazano. "Kolejny spot o Polsce, na którym nie widać Polski" - napisał jeden z nich.

"Czy wam nie jest tak po ludzku wstyd pokazywać takiego gniota za 7 milionów?" - napisał inny.

"Oni się naprawdę uparli, żeby Polacy ich znienawidzili, a obcokrajowcy wyśmiali. Doceniam konsekwencję" - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Po najmniejszej linii oporu - Turist must see. Beznadziejna ta cała kampania" - skomentował z kolei Bartosz Grucela z Partii Razem.

Niektórzy zwracają uwagę, że w spocie nie znalazły się m.in. Tatry, Fabryka Schindlera czy Nowa Huta, a wideo nie pokazuje klimatu miasta. "Zamiast dać to komuś kto czuje miasto, to robicie reklamę, gdzie zamiast Krakowa widać cały czas amerykańskiego aktora" - zwrócił uwagę komentujący.

"Najgorsza reklama Krakowa w historii, migawki z przypadkowych miejsc i paleta kolorów jak z jakiejś sowieckiej bajki. Dramat" - stwierdził inny.

Większość internautów zgodnie uważa, że spot jest w rzeczywistości antyreklamą miasta.

Spot jest elementem międzynarodowej kampanii "Poland. More than you expected" prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W założeniu ma ona promować Polskę wśród zagranicznych turystów z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Oprócz Krakowa w kampanii ukazano również Warszawę oraz Trójmiasto.



