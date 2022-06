Nowy spot PiS. Partia Kaczyńskiego uderza m.in. w Leszczynę, Tuska i Trzaskowskiego

Oprac.: Krystyna Opozda Polska

W sieci pojawił się nowy spot partii rządzącej. PiS twierdzi w nim, że PO chce likwidacji 500 plus, podwyższenia wieku emerytalnego i szerzenia "polityki nienawiści". Do przestawionych w materiale treści odniosła się posłanka PO Izabela Leszczyna, której wizerunkiem posłużono się w nagraniu. - Kłamliwych spotów nie trzeba komentować, ludzie i tak wiedzą, co o nich myśleć - powiedziała.

Zdjęcie Kadr z nowego spotu PiS, na zdjęciu posłanka KO Izabela Leszczyna / Twitter