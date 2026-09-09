W skrócie Nowy spot promujący Polskę pokazuje m.in. Gdańsk, Gdynię, Sopot i sceny z Mikołajem Kopernikiem.

Spot wywołał krytykę polityków opozycji, między innymi Krzysztofa Ciecióry i Olgi Semeniuk-Patkowskiej.

Negatywne opinie wyrazili również Krzysztof Stanowski, Marek Tucholski z Konfederacji oraz były ambasador Marek Magierowski.

Kampania "Poland. More than you expected" realizowana przez Polską Organizację Turystyczną ma budżet 7 mln zł i potrwa do grudnia 2026 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała nowy spot kampanii promującej Polskę. Projekt "Poland. More than you expected" (Polska. Więcej niż się spodziewasz - red.) ma zachęcić turystów do przyjazdu nad Wisłę.

W pierwszym materiale zaprezentowano Warszawę, teraz akcja przeniosła się do Trójmiasta. Na nagraniu można zobaczyć między innymiRoberta Lewandowskiego, aktora i reżysera Jessego Eisenberga oraz Lecha Wałęsę.

Bohaterowie spotu pojawiają się na tle miejsc związanych z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. W materiale pojawia się ponownie Mikołaj Kopernik grany przez Nikodema Rozbickiego. W jednej ze scen Lewandowski i Eisenberg jedzą gofry z bitą śmietaną.

Rozwiń

Kampania promująca Polskę. Nowy spot, pojawiły się krytyczne głosy

Materiał o Trójmieście spotkał się z falą krytyki ze strony opozycji. "Oni dalej brną w ten obciach. Póki co, te spoty za miliony złotych pokazują, że dla ich autorów w Warszawie najważniejszy jest Pałac Kultury, a nad morzem gofry" - ocenił poseł PiS Krzysztof Ciecióra.

"Serio, to chcecie promować w Polsce AD 2026? Co będzie dalej?" - pytał w mediach społecznościowych.

Do materiału odniosła się także polityczka stowarzyszenia Rozwój Plus Olga Semeniuk-Patkowska. "Jak Wam się podoba kolejny spot i jego bohaterowie, a szczególnie ten w niemej roli?" - dopytywała.

Spot promujący Polskę. Wylała się fala krytyki

Spot promujący Polskę ocenił także Krzysztof Stanowski. "Ten spot jest gorszy niż ten o Warszawie. No i wybitna rola Wałęsy" - napisał.

Rozwiń

Marek Tucholski z Konfederacji ocenił, że autorzy kampanii niczego się nie nauczyli. "Znów wypuścili gniota" - dodał.

Były ambasador Polski w USA Marek Magierowski także odniósł się do materiału. "More damage than you expected (Więcej szkód niż się spodziewałeś - red.)" - napisał, nawiązując w do pełnego tytułu całego projektu.

Kampania "Poland. More than you expected" wystartowała 18 sierpnia jednocześnie na pięciu zagranicznych rynkach: w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Budżet projektu wynosi 7 mln zł, a działania promocyjne zaplanowano do grudnia 2026 r.

Projekt zrealizowano na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za koncepcję kreatywną i produkcję spotów odpowiada DWAZERO.Studio, natomiast Media Context zajęło się strategią, planowaniem oraz zakupem mediów.



