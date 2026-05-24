Spis treści: Mail z NFZ i "weryfikacja zwrotu kosztów" Jak przebiega oszustwo na NFZ? Jak rozpoznać fałszywy mail z NFZ i chronić się przed oszustwem?

Mail z NFZ i "weryfikacja zwrotu kosztów"

CERT Orange ostrzega przed nową metodą phishingową. Tym razem oszuści podszywają się pod NFZ i tłumacząc sytuację awarią systemową, proszą o weryfikację zwrotów kosztów. Link w wiadomości prowadzi na profesjonalnie wyglądającą stronę podszywającą się pod NFZ. Wymaga ona podania danych karty płatniczej w celu rzekomej weryfikacji danych osobowych.

Nowe oszustwo wykorzystuje dobrze znane metody:

podszycie się pod zaufaną instytucję,

obietnicę zwrotu środków pieniężnych,

wykorzystanie profesjonalnie wyglądającej strony internetowej,

presję czasu.

Nieświadomy użytkownik zamiast zwrotu pieniędzy może stracić środki na koncie bankowym.

Jak przebiega oszustwo na NFZ?

Oszuści rozsyłają na skrzynki pocztowe mail z oficjalnym logo NFZ. W wiadomości proszą o ponowną weryfikację danych osobowych, ponieważ system uległ awarii. Weryfikacja ta jest niezbędna do uzyskania zwrotu.

Po kliknięciu w umieszczony w wiadomości link, użytkownik jest przekierowywany na stronę NFZ. Nie jest to jednak oficjalna strona, tylko witryna stworzona na potrzeby oszustwa. Znajduje się na niej formularz, w którym należy podać imię i nazwisko. Następnie system prosi o potwierdzenie danych osobowych przez podanie:

numeru karty płatniczej,

daty ważności karty płatniczej,

numer CVV.

Dane te pozwolą oszustom dokonać płatności w internecie kartą użytkownika. Należy pamiętać, że żadna instytucja państwowa nie wymaga podania danych karty płatniczej. Ewentualne zwroty kosztów kierowane są na numer konta podany w systemach urzędowych.

Jak rozpoznać fałszywy mail z NFZ i chronić się przed oszustwem?

Do każdej wiadomości zawierającej link należy podejść z dużym dystansem. Warto przed kliknięciem w niego sprawdzić, do jakiej domeny prowadzi, a także sprawdzić adres mailowy nadawcy.

Elementem, który w większości przypadków może pomóc rozpoznać oszustwo, jest właśnie adres mailowy nadawcy o podejrzanej subdomenie lub domena strony, na którą prowadzi link. W tym wypadku fałszywa strona NFZ ma adres: auto-renwal-id564375-nfz-pl[.]verbiertenverboten[.]de. Wszystkie państwowe instytucje korzystają z oficjalnych domen gov.pl, a nie niemieckich domen o długich i złożonych adresach.

Prawdziwym sygnałem ostrzegawczym powinna być zawsze obietnica otrzymania pieniędzy w tym wypadku zwrotu, a także prośba o podanie wrażliwych danych - tutaj danych karty płatniczej.

Najlepszą ochroną przed phishingiem w sieci jest ostrożność i ograniczone zaufanie. Należy zawsze sprawdzać nadawcę wiadomości i nie klikać w podejrzane linki. Warto również śledzić alerty CERT, które na bieżąco ujawniają nowe metody oszustów na wyłudzenie danych.





"Polityczny WF": Zakaz kryptowalut? PiS daje potężny prezent Konfederacji INTERIA.PL