Nowy sondaż: ZP - 36 proc., KO - 26 proc. Największy wzrost zanotowała Lewica

Z sondażu wynika, że Lewica zdobyłaby 9 proc. głosów a Polska 2050 - 8,6 proc.

Lewicy rośnie, Konfederacji spada

W porównaniu z badaniem z końca marca największy wzrost poparcia odnotowała Lewica - o 2,7 pkt. proc.; rządząca koalicja odnotowała wzrost o 1,7 pkt. proc.; Polska 2050 Szymona Hołowni - o 0,3 pkt. proc.; Koalicja Obywatelska - o 0,1 pkt. proc.

W maju PSL-Koalicja Polska może liczyć na 5,1 proc. głosów (spadek - o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do końca marca).

Kolejna w sondażu jest Konfederacja z poparciem 5 proc. i spadkiem od poprzedniego badania o 2,8 pkt. proc.

10,1 proc. potencjalnych wyborców nie wie, na kogo oddałoby swój głos. To spadek o 1,8 pkt. proc. w stosunku do badania z końca marca.

Miliony Polaków deklarują, że nie pójdą na wybory

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyborcza wyniosłaby 53,8 proc. uprawnionych do głosowania Polaków - mniej niż w poprzedniej edycji sondażu o 3,2 pkt. proc.). 43 proc. badanych zadeklarowało, że nie poszłoby do wyborów - więcej o 2,8 pkt. proc.; niezdecydowanych, czy wziąć udział, czy nie, jest 3,2 proc. badanych - w stosunku do końca marca więcej o 0,4 pkt. proc.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono 4 maja metodą telefoniczną CATI na próbie 1100 osób. Wyniki porównano z badaniem IBRiS na zlecenie radia ZET z 30-31 marca.