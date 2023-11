Chęć wzięcia udziału w głosowaniu zadeklarowało 63,8 proc. respondentów, z czego 55,4 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak". Oznacza to spory spadek w porównaniu do rekordowej frekwencji z październikowych wyborów, kiedy do urn udało się ponad 74 proc. uprawnionych do głosowania.