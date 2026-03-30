Nowy sondaż zaufania do polityków. Lider z kilkupunktową przewagą
Ranking zaufania kolejny raz podbija Karol Nawrocki. W sondażu IBRiS prezydent zdobył 46,3 proc. głosów, co daje mu kilkupunktowe prowadzenie nad drugim na podium ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Najnowsze badanie to również powrót do notowania Przemysława Czarnka w roli kandydata PiS na premiera.
W skrócie
- Karol Nawrocki zdobył najwięcej głosów w sondażu zaufania IBRiS, uzyskując 46,3 proc. pozytywnych ocen.
- Na podium znaleźli się również Radosław Sikorski z wynikiem 42,6 proc. oraz Donald Tusk, któremu ufa 41 proc. badanych.
- Sondaż odnotował powrót Przemysława Czarnka do rankingu oraz największy spadek poparcia dla Adriana Zandberga.
W najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu Polacy odpowiedzieli na pytanie, któremu z polityków ufają najbardziej.
Choć niektóre z nazwisk utrzymały się na wcześniejszych pozycjach, widać zmiany w wynikach.
Sondaż zaufania. Karol Nawrocki na czele
Karol Nawrocki uzyskał najwięcej - 46,3 proc pozytywnych ocen. Prezydentowi zdecydowanie ufa 28,9 proc. ankietowanych, a 17,4 proc. "raczej ufa". To wynik łącznie o 2,5 punktu procentowego niższy niż w badaniu z lutego. Negatywnie ocenia głowę państwa 46,7 proc. pytanych.
Drugie miejsce zajął Radosław Sikorski z wynikiem 42,6 proc. pozytywnych wskazań (22,6 proc. "zdecydowanie ufa" wicepremierowi, a 20 proc. "raczej ufa"). Minister spraw zagranicznych uzyskał 4,1 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. Natomiast 46,2 proc. badanych nie ufa szefowi polskiej dyplomacji.
Podium w rankingu zaufania zamyka premier Donald Tusk, któremu ufa 41 proc. badanych. Szef rządu zanotował spadek pozytywnych ocen o 0,2 pkt. proc. względem poprzedniego sondażu.
Sondaż IBRiS. Przemysław Czarnek wraca na listę
Na czwartym miejscu w sondażu zaufania znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 37 proc. pozytywnych ocen (spadek o 4 pkt. proc.). Piąty jest minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 35,5 proc. pytanych (o 4,2 proc. mniej).
Liderem opozycji pod kątem zaufania ponownie okazał się były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki (34,1 proc. poparcia). Zaraz za nim uplasował się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji (31,8 proc.).
Następne miejsca w sondażu zajęli kolejno wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL (29 proc. ankietowanych ufa politykowi), drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (27,7 proc. pozytywnych głosów), prezes PiSJarosław Kaczyński (27,7 proc.), a także powracający do wyników sondażu kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek (27,7 proc.). Dla Czarnka to wynik o 2,2 pkt proc. wyższy w porównaniu z ostatnim pomiarem z czerwca 2025 r.
Braun przed Zandbergiem. Hołownia na końcu rankingu
Kolejny w zestawieniu jest minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, którego pozytywnie ocenia 27 proc. badanych. Niewiele niższe poparcie ma lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (26 proc.). Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz cieszy się zaufaniem 21 proc. respondentów.
Na końcu zestawienia znajdują się lider partii Razem Adrian Zandberg i wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zandberg odnotował największy spadek poparcia (7,1 pkt. proc.) i ufa mu 19,2 proc. ankietowanych. Z kolei Hołownia również stracił część zaufania i uzyskał najniższy wynik spośród wymienionych polityków - 15, 6 proc.
Sondaż IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 20-21 marca 2026 roku metodą ankiet telefonicznych, wspomaganych komputerowo na próbie 1,1 tys. dorosłych Polaków.