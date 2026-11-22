W skrócie Niemal połowa Polaków (49,6 proc.) pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego, natomiast 48 proc. respondentów wystawia mu negatywną ocenę.

Wyraźne podziały polityczne pokazują, że 97 proc. wyborców obecnej koalicji rządowej ocenia prezydenta negatywnie, podczas gdy 88 proc. wyborców opozycji ocenia go pozytywnie.

Najmłodsi badani w wieku 18-29 lat najprzychylniej oceniają głowę państwa, a osoby z wykształceniem wyższym częściej niż inne grupy wystawiają prezydentowi oceny krytyczne.

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Karol Nawrocki od ponad roku sprawuje urząd prezydenta. Pozytywnie jego prezydenturę ocenia 49,6 proc. respondentów, z czego 25,7 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 23,9 proc. "raczej pozytywnie".

Z kolei negatywne zdanie ma 48 proc. badanych. W tej grupie aż 39,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie", a 8,4 proc. "raczej negatywnie".

Niezdecydowanych pozostaje 2,4 proc. respondentów.

Sondaż o Karolu Nawrockim. Wyborcy koalicji i opozycji podzieleni

Największe różnice w ocenach prezydenta widać wśród sympatyków poszczególnych ugrupowań politycznych. Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla WP, aż 85 proc. wyborców koalicji rządowej zdecydowanie negatywnie ocenia Nawrockiego. "Raczej negatywnie" wyraża się o nim 12 proc. Pozytywne wskazania w tej grupie należą do rzadkości.

Odwrotne nastroje panują wśród wyborców opozycji. Łącznie 88 proc. z nich dobrze ocenia prezydenturę Nawrockiego, w tym 56 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 32 proc. "raczej pozytywnie".

Wśród wyborców PiS pozytywnie ocenia prezydenta 100 proc. ankietowanych - 87 proc. zdecydowanie, a 13 proc. "raczej pozytywnie".

Tymczasem 77 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej wystawia Nawrockiemu ocenę zdecydowanie negatywną.

Młodzi przychylniej oceniają prezydenta. Seniorzy mocno podzieleni

Badanie ujawnia również różnice pokoleniowe. Najwięcej pozytywnych ocen Nawrocki uzyskał wśród najmłodszych respondentów. W grupie wiekowej 18-29 lat ponad 55 proc. ankietowanych dobrze ocenia jego prezydenturę.

Większy krytycyzm wykazują osoby w wieku 40-49 lat. Negatywne oceny przekraczają w tej grupie 49 proc., przy czym szczególnie duży jest udział odpowiedzi zdecydowanie negatywnych - opisuje sondaż WP.

Wyraźne podziały występują także wśród seniorów. W grupie osób powyżej 70. roku życia stosunkowo dużo respondentów ocenia prezydenta zarówno zdecydowanie pozytywnie, jak i zdecydowanie negatywnie.

Na postrzeganie głowy państwa wpływa również wykształcenie. Największe poparcie Nawrocki uzyskał wśród osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Aż 73 proc. badanych z tej grupy ocenia jego prezydenturę zdecydowanie pozytywnie.

Inaczej wygląda sytuacja wśród respondentów z wyższym wykształceniem. Ponad połowa z nich zdecydowanie negatywnie ocenia działalność prezydenta, a łączny odsetek ocen krytycznych wyraźnie przewyższa liczbę wskazań pozytywnych.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 6-9 listopada 2026 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy poziomie ufności 95 proc.



