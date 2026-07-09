W skrócie Nowy sondaż Opinii24 wskazuje, że jeśli wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska zdobyłaby najwięcej głosów (31,3 proc.), choć poparcie dla niej spadło w porównaniu do poprzedniego badania.

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z poparciem 22,8 proc., co stanowi spadek o 1,4 punktu procentowego.

Konfederacja uzyskała trzeci wynik - 13,4 proc. ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na tę partię, co oznacza wzrost notowań.

Nowa Lewica zdobyła 9,2 proc. poparcia, co jest najwyższym wzrostem notowań spośród wszystkich partii obecnych w Sejmie.

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Koalicja Obywatelska pozostaje na prowadzeniu w przeprowadzonym na początku lipca sondażu, uzyskując wynik 31,3 proc. Traci jednak 2,8 pkt proc. względem poprzedniego badania Opinii24, przeprowadzonego jeszcze przed wybuchem tzw. afery szpitalnej.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które postawiło 22,8 proc. ankietowanych. Również w tym wypadku mowa o spadku - o 1,4 pkt proc.

Sondaż po aferze szpitalnej. Pięć partii w Sejmie

Trzecia pozycja w badaniu przypadła Konfederacji. Na ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chciałoby zagłosować 13,4 proc. Formacja zaliczyła wzrost notowań o 0,8 pkt proc.

Tuż za podium znalazła się Nowa Lewica. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, ugrupowanie mogłoby liczyć na 9,2 proc. poparcia. Partia zanotowała najwyższy wzrost notowań ze wszystkich stronnictw obecnych dziś w Sejmie (o 1,7 pkt proc.).

Na piątym miejscu, ale wciąż nad progiem wyborczym, znajduje się Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 8 proc. wyborców. Również w tym przypadku mowa o wzroście - o 0,5 pkt proc.

W sondażu mają marginalne poparcie. Dwaj koalicjanci Tuska poniżej progu

Jeśli wyniki sondażu Opinii24 decydowałyby o losie sejmowych ugrupowań, w gmachu przy Wiejskiej zabrakło posłów partii Razem. Postawiło na nią 3 proc. ankietowanych, czyli o 0,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Do Sejmu nie weszliby też przedstawiciele Polski 2050 (1,7 proc. - spadek o 0,1 pkt proc.) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (1,6 proc. - spadek o 1,1 pkt proc.).

Oddanie głosu na "inną partię" zadeklarowało 0,9 proc. biorących udział w badaniu. 8,1 proc. respondentów wciąż nie wie, na kogo postawi w najbliższych wyborach.

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 6-8 lipca 2026 r. techniką mieszaną - wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.





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