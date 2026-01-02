W skrócie Najnowszy sondaż pokazuje prowadzenie Koalicji Obywatelskiej przed PiS, z różnicą niespełna 4,5 punktu procentowego.

Konfederacja oraz Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej przekroczyłyby próg wyborczy, podczas gdy PSL i Polska 2050 zostałyby poza Sejmem.

Ekspert podkreśla trwałość PSL mimo niskiego wyniku i zwraca uwagę na kryzys przywództwa w Polsce 2050.

Najświeższy sondaż partyjny - przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" - wskazuje, że najwięcej zdeklarowanych wyborców zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (34,2 proc.).

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na poparcie 29,88 proc. ankietowanych.

Podium nowego sondażu parlamentarnego zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość. Według deklaracji badanych Polaków frakcja pod przywództwem m.in. Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena zostałaby wybrana przez 10,15 proc. z nich.

Nowy sondaż: Partie koalicji rządowej poza parlamentem

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc.).

Poza polskim parlamentem znalazłyby się zaś: Partia Razem (4,58 proc.),Polska 2050 (3,31 proc.) oraz PSL (1,11 proc.). Poparcie dla PSL było najrzadziej wybieraną opcją w nowym sondażu. Pozostałe 2,18 proc. osób biorących udział w badaniu wskazywało "inną partię".

Badanie opinii Polaków skomentował dla "Super Expressu" politolog prof. Rafał Chwedoruk. - Wszystko to, co widzieliśmy od wyborów prezydenckich do końca kalendarzowego roku, potwierdza się - stwierdził.

- KO z wyraźną przewagą nad PiS, w kręgu swoich wyborców i co brakiem prostej koncepcji wyrwania się z patowej sytuacji - dodał.

Nowy sondaż skomentował już sam Donald Tusk. "Z nowym rokiem mocnym krokiem" - napisał w serwisie X.

Ekspert o wynikach sondażu: PSL przetrwa, Polska 2050 niekoniecznie

Profesor Chwedoruk ocenił, że Konfederacja będzie starała się bronić "tego stanu posiadania" poparcia. Jego zdaniem Lewica pewna jest wejścia do Sejmu, ale to może nie wystarczyć do stworzenia większości z KO, natomiast partia Grzegorz Brauna będzie tą, wobec której będą występowały regularne wahania poparcia.

Zdaniem politologa Polskie Stronnictwo Ludowe przetrwa mimo niskiego wyniku, czego jednak nie można powiedzieć o Polsce 2050, którą opisuje jako "byt symetryczny do PO w wymiarze programowym", mierzący się z kryzysem przywództwa.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

