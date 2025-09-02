Nowy sondaż partyjny. Zacięta walka o wygraną, przy podziale mandatów zwrot

Piotr Białczyk

Wrześniowy sondaż IBRiS dowodzi, że żadna z głównych sił politycznych nie jest w stanie samodzielnie rządzić. Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości jest niemalże równe, jeszcze ciekawiej sytuacja jawi się w kontekście podziału mandatów. Do Sejmu nie dostałyby się aż cztery formacje.

Wybory parlamentarne. Wrześniowy sondaż IBRiS
Wybory parlamentarne. Wrześniowy sondaż IBRiSPAP/Marian Zubrzycki/ Radek Pietruszka/ Artur Reszko/ X/KancelariaSejmuPUSTE

W skrócie

  • Wrześniowy sondaż IBRiS pokazuje, że żadna partia nie uzyskałaby większości umożliwiającej samodzielne rządzenie.
  • Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość mają bardzo zbliżone poparcie, ale podział mandatów wskazuje na przewagę PiS.
  • Aż cztery formacje nie przekroczyłyby progu wyborczego, a duże miasta tracą na aktualnym podziale mandatów.
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę to ich zwycięzcą zostałaby Koalicja Obywatelska (28,5 proc.). Na drugim miejscu - z minimalną stratą mieszczącą się w granicach błędu statystycznego - zameldowałoby się Prawo i Sprawiedliwość (28,3 proc.).

Podium domknęłaby Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. Na Wiejskiej zameldowałaby się także Lewica, na którą - według sondażu IBRiS dla Onetu - głosować zamierza 8,1 proc. wyborców.

Progu wyborczego (5 proc.) nie przekroczyłyby:

    Wybory parlamentarne. Wrześniowy sondaż IBRiS zwraca uwagę na "geograficzny rozkład głosów"

    Potencjalna frekwencja wyniosłaby ponad 56 proc. Z czego "zdecydowany" udział w głosowaniu deklaruje 39,6 proc. Polaków. Odpowiedź "raczej nie" zaznaczyło 15,3 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" 25,4 proc ankietowanych. Niezdecydowanych pozostaje 3 proc. pytanych.

    Onet wykonał także swoją symulację podziału mandatów - i tam doszło do zmiany. PiS - choć zajęło w sondażu drugie miejsce - uzyskałoby 182 mandaty, KO - 167, Konfederacja - 80, a Lewica - 31.

    "Skąd tak duża różnica między PiS a KO mimo podobnego wyniku? Znaczenie ma w tym przypadku geograficzny rozkład głosów. Obecny podział mandatów między okręgi wyborcze nie uwzględnia znaczących zmian demograficznych, do jakich doszło w ostatnich latach. Tracą na tym zwłaszcza duże miasta, skąd posłów mogłoby być więcej" - czytamy w komentarzu.

    Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 29-30 sierpnia 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

    Najnowsze