W skrócie Wrześniowy sondaż IBRiS pokazuje, że żadna partia nie uzyskałaby większości umożliwiającej samodzielne rządzenie.

Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość mają bardzo zbliżone poparcie, ale podział mandatów wskazuje na przewagę PiS.

Aż cztery formacje nie przekroczyłyby progu wyborczego, a duże miasta tracą na aktualnym podziale mandatów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę to ich zwycięzcą zostałaby Koalicja Obywatelska (28,5 proc.). Na drugim miejscu - z minimalną stratą mieszczącą się w granicach błędu statystycznego - zameldowałoby się Prawo i Sprawiedliwość (28,3 proc.).

Podium domknęłaby Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. Na Wiejskiej zameldowałaby się także Lewica, na którą - według sondażu IBRiS dla Onetu - głosować zamierza 8,1 proc. wyborców.

Progu wyborczego (5 proc.) nie przekroczyłyby:

Razem - 4,2 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,1 proc. - 4,1 proc.

Konfederacja Korony Polskiej - 3,4 proc.

Polska 2050 - 2,3 proc. - 2,3 proc.

Wybory parlamentarne. Wrześniowy sondaż IBRiS zwraca uwagę na "geograficzny rozkład głosów"

Potencjalna frekwencja wyniosłaby ponad 56 proc. Z czego "zdecydowany" udział w głosowaniu deklaruje 39,6 proc. Polaków. Odpowiedź "raczej nie" zaznaczyło 15,3 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" 25,4 proc ankietowanych. Niezdecydowanych pozostaje 3 proc. pytanych.

Onet wykonał także swoją symulację podziału mandatów - i tam doszło do zmiany. PiS - choć zajęło w sondażu drugie miejsce - uzyskałoby 182 mandaty, KO - 167, Konfederacja - 80, a Lewica - 31.

"Skąd tak duża różnica między PiS a KO mimo podobnego wyniku? Znaczenie ma w tym przypadku geograficzny rozkład głosów. Obecny podział mandatów między okręgi wyborcze nie uwzględnia znaczących zmian demograficznych, do jakich doszło w ostatnich latach. Tracą na tym zwłaszcza duże miasta, skąd posłów mogłoby być więcej" - czytamy w komentarzu.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 29-30 sierpnia 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Olechowski w "Gościu Wydarzeń" o reparacjach: Ani prezydent Niemiec, ani prezydent Polski nic nie może Polsat News Polsat News