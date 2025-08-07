Z sondażu wynika, że w najbliższych wyborach parlamentarnych 29 proc. Polaków zagłosowałoby na PiS. Na drugim miejscu w badaniu znalazła się KO, na którą oddanie głosu zadeklarowało 28,2 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu badania znalazła się Konfederacja z poparciem rzędu 14,2 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze dwie partie: Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorza Brauna) z wynikiem 6 proc. i Lewica z poparciem 5,9 proc. wyborców.

Nowy sondaż partyjny. Trzy partie poza sejmem

Pod progiem wyborczym znalazłaby się partia Razem, na którą chciałoby zagłosować 4,1 proc. dorosłych Polaków. Poza Sejmem znalazłaby się Polska 2050 (3,4 proc. poparcia) i PSL (1,4 proc.)

7,1 proc. osób biorących udział w sondażu zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

Z badania wynika, że udział w ewentualnych wyborach wzięłoby 75 proc. Polaków, z czego 56 proc. zagłosowałoby "zdecydowanie", a 19 proc. "raczej" poszłoby do urn.

Badanie zrealizowano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Pierwsze weto nowego prezydenta? Bogucki w "Graffiti": Nieudolne sidło Polsat News Polsat News