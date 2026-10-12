W skrócie Z badania CBOS wynika, że największym poparciem wśród zdecydowanych uczestników wyborów cieszy się Koalicja Obywatelska (28,6 proc.), a jej poparcie wzrosło o 2,5 punktu procentowego w październiku.

Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wzrost poparcia do 18,2 proc., co stanowi największy przyrost dla tej partii w październikowym badaniu, natomiast Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Konfederacja Korony Polskiej zanotowały spadki poparcia.

Wyniki partii takich jak Razem, Nowa Lewica, PSL, Rozwój Plus, Polska 2050 RP oraz Unia Centrum znajdują się poniżej progu wyborczego, a 14 proc. respondentów nadal nie wie, na kogo oddałoby głos.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z opublikowanego w poniedziałek badania CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne zorganizowano na początku października, udział w nich zadeklarowałoby 74 proc. uprawnionych do głosowania. To wynik zbliżony do odnotowanego w sondażach z sierpnia i września.

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 28,6 proc. zdecydowanych uczestników wyborów. Jak wskazuje CBOS, to trzeci miesiąc z rzędu, w którym notowania największej partii koalicji rządzącej rosną.

W sierpniu i wrześniu zmiany były niewielkie, natomiast w październiku poparcie dla KO zwiększyło się o 2,5 punktu procentowego.

Wzrost odnotowało także Prawo i Sprawiedliwość. Na główną partię opozycyjną chciałoby zagłosować 18,2 proc. deklarujących udział w wyborach. To o 3,2 punktu procentowego więcej niż we wrześniu. Jak podkreśla CBOS, jest to największy wzrost poparcia dla któregoś z ugrupowań odnotowany w październikowym badaniu.

Po dwóch miesiącach spadków PiS poprawiło zatem swój wynik, a obie największe partie umocniły pozycję w zestawieniu. Jednocześnie dystans między KO a PiS pozostaje wyraźny.

Sondaż CBOS. Konfederacje tracą poparcie. Razem blisko progu wyborczego

Kolejne miejsca w sondażu zajęły Konfederacja Wolność i Niepodległość z 12,8 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2 punktu procentowego. w porównaniu z poprzednim badaniem. Natomiast Konfederację Korony Polskiej wskazało 7,3 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach.

W tym przypadku poparcie zmniejszyło się o 0,5 punktu procentowego. CBOS zwraca uwagę, że w przypadku partii Grzegorza Brauna niewielki trend spadkowy utrzymuje się już od lipca.

Na granicy progu wyborczego znalazło się Razem. Jego poparcie wyniosło 4,9 proc., czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Spośród ugrupowań uwzględnionych w zestawieniu to właśnie KO, PiS, obie Konfederacje i Razem miałyby szansę na wprowadzenie swoich przedstawicieli do Sejmu, gdyby głosowanie odbyło się w badanym okresie.

Nowa Lewica z największym spadkiem. PSL i Rozwój Plus poniżej progu

Na wspomnianej liście nie ma więc żadnej innej partii wchodzącej w skład obecnego obozu rządzącego poza KO. Poniżej progu wyborczego wylądowały też inne formacje.

I tak Rozwój Plus uzyskał 3,8 proc. poparcia, notując wzrost o 0,1 pkt proc. Na Nową Lewicę chciałoby zagłosować 3 proc. osób deklarujących udział w wyborach. To spadek o 2,9 punktu procentowego - największy negatywny ruch w październikowym sondażu.

Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało natomiast 2,8 proc. poparcia. W porównaniu z wrześniem wynik ludowców poprawił się o 0,3 pkt proc., ale nadal pozostaje daleko od progu wyborczego.

W badaniu uwzględniono także Polskę 2050 RP, którą wybrało 1,2 proc. pytanych, a także Unię Centrum - 0,4 proc. W obu przypadkach CBOS odnotował niewielką poprawę w porównaniu z wrześniem.

Nowy sondaż. Wielu wyborców wciąż nie wie, na kogo zagłosować

Istotną część uczestników badania stanowią osoby, które nie zdecydowały jeszcze, na kogo oddałyby głos. Jak podaje CBOS, od czerwca odsetek niezdecydowanych utrzymuje się na wysokim poziomie.

W październiku wyniósł 14 proc. wśród osób deklarujących udział w wyborach parlamentarnych. Kolejne 2,5 proc. respondentów odmówiło ujawnienia swoich preferencji partyjnych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-8 października metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.



