W skrócie Koalicja Obywatelska triumfuje w sondażu OGB dla Stan360 z wynikiem 37,07 proc., notując wzrost poparcia o 1,2 punktu procentowego.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 23,15 proc., co oznacza spadek o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.

Donald Tusk skomentował wyniki sondażu w mediach społecznościowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W najnowszym sondażu OGB dla Stan360 Polacy zostali zapytani, na kogo oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych. Największa część ankietowanych - 37,07 proc. - zadeklarowała, że na karcie wyborczej zaznaczyłaby Koalicję Obywatelską. Wynik ten oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Nowy sondaż. Koalicja Obywatelska zyskuje, PiS traci

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcie 23,15 proc. Polaków - o 1,8 pkt proc. mniej niż w zeszłym miesiącu. Podium uzupełnia Konfederacja z wynikiem 13,34 proc. i wzrostem o 1,5 pkt proc.

Ponad progiem wyborczym, wynoszącym w przypadku pojedynczych ugrupowań politycznych 5 proc., znalazło się także ugrupowanie Grzegorza Brauna. Chęć głosowania na Konfederację Korony Polskiej zadeklarowało 8,7 proc. badanych, o 2,6 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Według badania wyniki sondażu przełożyłyby się na 219 miejsc w Sejmie dla posłów KO, 135 dla PiS, 64 dla Konfederacji i 42 dla Konfederacji Korony Polskiej.

W ławach gmachu przy Wiejskiej nie znaleźliby się politycy reprezentujący formacje:

Oznacza to, że partia Donalda Tuska byłaby jedyną z obecnej koalicji, która weszłaby do nowego Sejmu.

"Nie jest źle". Donald Tusk o wynikach nowego sondażu

Wyniki sondażu opublikował w swoich mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Nie jest źle, jeszcze sporo pracy przed nami" - napisał.

Pod wpisem szefa rządu pojawił się komentarz Łukasza Rzepeckiego z Konfederacji. "Lewica pod progiem a Pan 'nie jest źle'? Jak można być tak okrutnym wobec najwierniejszego koalicjanta?" - pytał.

Do badania odniósł się na swoim profilu w serwisie X także rzecznik rządu Adam Szłapka. "Pracujemy dalej!" - zapewnił.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii mieszkańców Polski, które zostało przeprowadzone w dniach 26.10-05.11.2026 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę 2000 pełnoletnich mieszkańców.



