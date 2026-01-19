Gdyby wybory odbyły się w połowie stycznia, wygrałaby w nich Koalicja Obywatelska - wynika z sondażu zrealizowanego przez United Surveys dla WP. Oddanie głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 31,8 proc. ankietowanych.

Tym samym ugrupowanie zanotowało wzrost o 0,9 pkt proc. względem badania przeprowadzonego między 2 i 4 stycznia. Wyprzedziło tym samym Prawo i Sprawiedliwość, zajmując pierwsze miejsce w zestawieniu.

Portal Wirtualna Polska, publikując pierwotnie wyniki badania, podał niewłaściwe dane - sugerując, iż to PiS zdobyło największe poparcie w sondażu. Po pewnym czasie rezultaty te skorygowano na poprawne. Medium przyznało, iż wyniki KO oraz PiS zostały ze sobą zamienione za sprawą pomyłki technicznej po stronie sondażowni.

Nowy sondaż. KO na czele, PiS na drugim miejscu

PiS, choć odnotował wzrost poparcia o 0,3 pkt proc., znalazło się na drugim miejscu. Tym razem 26,2 proc. respondentów wskazało, że to właśnie partii Jarosława Kaczyńskiego zaufałoby w trakcie najbliższych wyborów.

Podium zamyka piastująca już od dłuższego czasu trzecie miejsce Konfederacja. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wsparło 14 proc. ankietowanych - o 2,8 pkt proc. więcej niż w badaniu poprzednim.

Tuż za podium znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,1 proc. Pomimo spadku o 2,6 pkt proc., skrajnie prawicowe ugrupowanie w potencjalnej współpracy z PiS-em i Konfederacją mogłoby utworzyć koalicję, która objęłaby władzę w Polsce.

Nowy sondaż wyborczy. Trzy partie poza Sejmem, Lewica na granicy

Z nowego sondażu wynika, że miejsce w polskim parlamencie odnalazłaby jeszcze Lewica, na którą wskazało 5,9 proc. pytanych. Poza nim znalazłyby się natomiast trzy partie, które obecnie się w nim znajdują.

Chodzi m.in. o Polskie Stronnictwo Ludowe, który odnotował wynik 4,8 proc. - to o 1,6 pkt proc. więcej niż w analogicznym badaniu z początku stycznia. Nieco gorzej poradziła sobie Partia Razem, którą wybrało 2,7 proc. ankietowanych (spadek o 1,7 pkt proc.).

Drobny, choć nieratujący sytuacji wzrost zauważyć można w wyniku Polski 2050. Na ugrupowanie wchodzące do niedawna w skład Trzeciej Drogi głos oddałoby 2,3 proc. respondentów (o 0,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu).

Wciąż pozostaje jeszcze tzw. wyborca niezdecydowany. W połowie stycznia odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 5,2 proc. badanych.

