W skrócie Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w sondażu z poparciem 30,2 proc., wyprzedzając PiS i Konfederację.

Według symulacji liczby mandatów, Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą uzyskałyby łącznie 214 miejsc w parlamencie, co nie pozwala na samodzielną większość.

Badanie przeprowadziła firma United Surveys by IBRiS na próbie 1000 osób, zrealizowane zostało w dniach 4-6 września 2026 r. metodą mix-mode.

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Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 30,2 proc., co oznacza wzrost o 2,9 pkt. proc. Tuż za partią Donalda Tuska plasuje się PiS, notując 19,2 proc. wskazań (spadek o 1,4 pkt. proc.). Trzecie miejsce na podium przypada Konfederacji (15,1 proc. i wzrost o 1 pkt. proc.).

Według sondażu do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,8 proc. i spadek o 1,6 pkt. proc.), Lewica (6,6 proc. i spadek o 0,5 pkt. proc.) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (6 proc. i spadek o 0,5 pkt. proc.).

Pięcioprocentowego progu wyborczego nie osiągnęłaby natomiast Partia Razem (4 proc. poparcia, bez zmian w stosunku do poprzedniego badania), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,7 proc. i wzrost o 0,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050 (0,5 proc. i spadek o 0,3 pkt. proc.).

7,9 proc. badanych nie potrafiło wskazać konkretnej partii. Grupa niezdecydowanych spadła w porównaniu do poprzedniego badania o 0,3 pkt. proc.

Sondaż partyjny. Opozycja z przewagą w Sejmie

Autorzy badania zestawili wyniki sondażu z kalkulatorem mandatów prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według symulacji liczba mandatów rozkładałaby się następująco: Koalicja Obywatelska - 189 posłów, Lewica - 25 mandatów.

"Łącznie oba ugrupowania tworzące blok rządzący uzyskałyby 214 miejsc w parlamencie, co oznacza wynik poniżej progu większości wynoszącego 231 mandatów. Do jej utworzenia brakowałoby im 17 posłów" - zwraca uwagę portal.

Z kolei ugrupowania opozycyjne zyskałyby łącznie 246 mandatów, co dawałoby im wyraźną większość w nowym Sejmie.

"Drugą siłą w parlamencie byłoby Prawo i Sprawiedliwość z 113 mandatami. Bardzo silną pozycję wywalczyłaby Konfederacja, wprowadzając 85 posłów. Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej z 27 mandatami oraz ugrupowanie Rozwój Plus z 21 mandatami" - wylicza WP.

Jak stwierdza portal, oznacza to, że "na nic Koalicji Obywatelskiej pierwsze miejsce w badaniu".

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 4-6 września 2026 r., metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób zadeklarowanych do udziału w wyborach. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności wynoszącym 0,95. Wyniki porównano z poprzednim badaniem zrealizowanym w dniach 21-23 sierpnia 2026 r.



